La gara di Udine ha lasciato molto amaro in bocca, con la sensazione di aver toccato il Paradiso con una mano e poi di esser ricaduti giù a terra. Ed è chiaro che una vittoria avrebbe semplificato di gran lunga tutto. Però la situazione per gli azzurri è tutt’altro che chiusa, ed anzi potrebbe essere meno negativa di quanto si pensi. Si parte con il dire che se l’Empoli batte la Roma la salvezza è matematica. Questo perchè Frosinone ed Udinese dovranno giocare tra di loro e qualsiasi combinazione esca, si avrà una delle due squadre sotto agli azzurri.

Chiaro che il pareggio e la sconfitta contro i giallorossi non permetterebbero di festeggiare. Nel primo caso si potrebbe solo sperare che il Frosinone batta l’Udinese e cosi andremmo a spareggiare con i friulani. Nel secondo caso l’Empoli sarebbe retrocesso indipendentemente dalle altre. Escludiamo dai discorsi il Verona perchè se dovesse perdere tutte e due le prossime partite, restando a 34, a noi potrebbe interessare solo in caso di arrivo a pari punti con l’Udinese: allo spareggio andrebbero sempre Empoli ed Udinese avendo il Verona la miglior classifica avulsa.

A disposizione dell’Empoli c’è quindi un solo risultato per far festa, da conquistare contro una squadra forte… che da ieri sera però non deve più chiedere niente al campionato. La Roma infatti terminerà al sesto posto la sua stagione; nè quinta, nè settima. Potrebbe cambiare la competizione europea a cui parteciperà, ma questo sarà determinato soltanto dalla finale di Europa League e dall’Atalanta.

La Roma arriverà quindi ad Empoli scarica dal punto di vista delle pressioni, ed oltretutto saranno certi assenti Lukaku e Paredes squalificati. Una Roma che sembra essere arrivata anche ad esaurimento del proprio carburante, dopo aver tirato come pazzi dall’arrivo di De Rossi. Insomma, i giallorossi che troveremo non saranno certo quelli messi meglio della stagione e senza il necessario killer instinct. Quella del Catellani (ancora da capire data ed orario) potrebbe essere davvero una gran sera…