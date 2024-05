Difficilmente su queste pagine ci mettiamo a fare la moviola, dedicando un articolo ad uno specifico episodio “controverso”. Magari ne parliamo all’interno di contesti più ampi, ma oggi vale la pena dedicare qualche riga. Ed è chiaro che ci riferiamo al gol annullato a Maleh nel corso della gara di ieri giocata ad Udine. Un fatto davvero clamoroso, un errore che si fatica a poter considerare in buona fede. Anche perché le stesse immagini che più volte abbiamo visto noi, sono quelle visionate anche dall’arbitro Guida al monitor VAR.

La dinamica la conosciamo. E’ il trentacinquesimo minuto del primo tempo, gli azzurri calciano una punizione che viene scodellata dentro l’area di rigore friulana, la sfera è indirizzata per la testa di Niang. Il giocatore azzurro è contrastato da Kristensen. Niang nel saltare fa il classico movimento che, per una legge della fisica corporea, non può non far alzare il braccio. Il gomito di Niang va vicino al volto del danese, ma si vede bene che non c’è contatto, con lo stesso Kristensen ad essere bel stabile dopo che il braccio di Niang va giù.

Nella carambola il pallone sbatte sul volto dello stesso Kristensen, e le immagini fanno ben vedere che è quello il colpo che manda a terra il calciatore. Una volta giù, Kristensen mima il gesto della gomitata. Vogliamo scagionare il danese, nel senso che nella concitazione e velocità dell’azione, lui può anche non essersi reso conto di cosa realmente possa averlo colpito. Avendo anche visto il gomito alto di Niang. Aggiungiamo anche, come ben si vede, che l’azione nasce con una trattenuta di Kristensen sullo stesso Niang. L’errore lo commette totalmente la squadra arbitrale, con lo stesso Guida che viene richiamato al monito potendo vedere con calma quella che è stata la totale dinamica dell’accaduto. La gara sarebbe potuta poi andare in mille modi, ok, però di fatto all’Empoli manca un gol buono e terminando il match sul punteggio di 1-1, qualche domanda nasce spontanea.

Di seguito il video a velocità rallentata che non lascia spazio alla fantasia: