Gli azzurri hanno necessariamente bisogno di punti, e la gara interna con il Torino – al netto delle difficoltà – esige questo. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il solito 3-4-2-1, ed anche l’undici di partenza potrebbe essere molto simile a quello visto a Milano. Scontato il rientro di Maleh che, passata la squalifica, sarà titolare contro i granata. Ballottaggio tra Pezzella e Cacace per andare sulla mezzala sinistra. In avanti Niang sembra poter essere il preferito ma attenzione a possibili novità. Anche per Zurkowski potrebbe esserci un ballottaggio con Cancellieri. Non recupera Ismajli mentre per Grassi ci potrebbe essere una residua possibilità di convocazione. Ha avuto qualche piccolo problema Destro ma dovrebbe esserci.

Gli indisponibili sono: Grassi ?, Ismajli, Berisha, Belardinelli

Mister Nicola parla di gara difficile, soprattutto per le caratteristiche difensive degli avversari. Ci vorrà una sana pazzia.

Sarà un 3-4-1-2 quello che manderà in campo Juric al Castellani. Stando a quanto ci arriva da sotto la Mole non dovrebbero esserci particolari dubbi di formazione. Questo anche in ragione delle sicure assenze di Ilic e Djidji ed il forte dubbio per Ginetis. Zapata e Sanabria saranno le due punte con Vlasic ad essere di supporto sulla trequarti. L’ex Ricci sarà titolare in mezzo al fianco di Linetty.

Il tecnico Juric vuole provare fino all’ultimo a cercare l’Europa e domani per il Toro un solo risultato a disposizione.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkoeski, Cambiaghi; Niang.

3-4-2-1: Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.