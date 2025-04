Partita di capitale importanza quella che si giocherà domani al Castellani, nel giorno di Pasqua, contro il Venezia. Vincere significherebbe continuare a tener vivo il sogno salvezza, con il destino ben saldo nelle nostre mani. Di contro, la salita si potrebbe fare particolarmente irta ma, soprattutto, il contraccolpo mentale potrebbe essere pesante. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1 come modulo iniziale. Non raccontiamo particolari novità rispetto a quanto scritto nel corso della settimana. La formazione azzurra è abbastanza facile da scrivere (salvo soprese) con soltanto un dubbio che riguarda il reparto offensivo: si dovrebbe però andare con Fazzini ed Esposito dietro a Colombo. Nessuna altra variazione dalla cintola in giu. Da evidenziare una situazione particolare per Pezzella che verrà sciolta domani. Convocati Solbakken ed Anjorin ma non Ismajli.

Gli indisponibili sono : Ismajli, Maleh, Kouamé, Sazonov, Zurkowski, Haas e Pellegri.

Mister D’Aversa evidenzia che la gara di domani avrà un peso importante sul proseguo della stagione ma non sarà quella che, nel bene o nel male, determinerà il tutto.

Sarà un 3-5-2 quello che il Venezia dovrebbe portare ad Empoli. Non arrivano notizie di particolari dubbi sulla formazione iniziale, con quindi Gytkjaer ed Oristanio davanti. In porta va Radu vista l’indisponibilità permanente di Stankovic. Nicolussi Cavaglia sarà l’uomo che detterà i tempi della squadra. Oltre al già citato portiere, mancheranno: Svoboda, Schingtienne, Sagrado

Il tecnico Di Francesco parla bene dell’Empoli e sottolinea il peso di una partita in cui i punti sono essenziali.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

3-5-2: Radu; Sverko, Idzes, Candè; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia; Gytkjaer, Oristanio.