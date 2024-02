E M P O L I 1 F I O R E N T I N A 1

29′ Beltran, 56′ Niang Rig

Al Castellani il derby di ritorno con la Fiorentina termina 1-1. Beltran per la Fiorentina prima, Niang su rigore dopo. Un pareggio davvero prezioso che ci lascia imbattuti nel doppio confronto con i viola (i sei punti con i cugini poveri saranno per il prossimo anno) e che fa proseguire la marcia immacolata di Davide Nicola. Per il tecnico piemontese sono cinque risultati utili in cinque gare. E’ stata una gara complicata, con tanti errori da una parte e dall’altra, una gara che soprattutto nel primo tempo è stata chiusa. Il vantaggio viola appare casuale per quanto prodotto dagli ospiti, con poi la complicità di una nostra ingenuità visto che la squadra in quel momento era in dieci con Grassi KO. Sarebbe servita un po’ più di malizia, sia da parte del giocatore, sia da parte della panchina. Nella ripresa Nicola apporta alcuni correttivi ed i nostri appaino più pimpanti. Ripartenze veloci e ciniche, e proprio da una di queste arriva il rigore per atterramento di Cancellieri. Niang, cosi come a Salerno, è perfetto nell’esecuzione. Con il pareggio dell’Empoli le due squadre si affrontano più liberamente con vari capovolgimenti di fronte. Nessuna delle due squadre però pare avere in canna il colpo killer, e le due difese – ci complimentiamo ovviamente con la nostra – riescono a tenere bene. Da un punto di vista dell’intensità, quella odierna, forse non è stata la miglior prova dei nostri (sotto la gestione Nicola), però la squadra ha palesato di saper stare bene dentro la gara, portando anche l’avversario a non riuscire nelle sue solite attitudini. Altro gradino superato, altro mattoncino messo verso la salvezza. Se sarà storia a fine anno, come si spera, la stagione verrà ricordata anche per i quattro punti presi ai futuri campioni d’Italia della Fiorentina. Avanti cosi !!!!!

EMPOLI (3-4-2-1) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (46′ Cancellieri), Grassi (30′ Marin), Maleh (78′ Fazzini), Cacace (87′ Pezzella); Zurkowski, Cambiaghi; Cerri (46′ Niang).

A Disp: Perisan, Vertua, Goglichidze, Bereszynski, Kovalenko, Bastoni, Shpendi, Destro.

Allenatore: Davide Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano; Faraoni (62′ Kayode), Milenkovic, Quarta, Biraghi (75′ Parisi); Mandragora, Duncan (62′ Arthur); Gonzalez, Beltran, Sottil (72′ Ikonè); Belotti (72′ Bonaventura).

A Disp: Martinelli, Vannucchi, Ranieri, Lopez, Infantino, Comuzzo, Barak, N’Zola.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Sig. Pairetto di Nichelino (TO). Assistenti: Bresmes/Mokhtar. VAR: La Penna/Abisso.

Ammoniti: 1′ Gyasi (E), 49′ Pt Luperto (E), 69′ Biraghi (F), 73′ Zurkowski(E), 82′ Beltran (F).

LIVE MATCH

95′- Finisce in parità il derby di ritorno al “Castellani”, Niang ad inizio ripresa su rigore – procurato dall’altro neo entrato Cancellieri – risponde al gol firmato nel primo tempo da Beltran. Il risultato fotografa sostanzialmente l’andamento di una gara molto combattuta, per certi versi spigolosa in alcuni frangenti. Rimane imbattuto Nicola, dal suo arrivo due vittorie e tre pareggi.

94′- Si lotta su ogni pallone con grande animosità, la rimessa laterale è per l’Empoli.

93′- Esce a vuoto Caprile provando ad intervenire sulla rimessa laterale di Kayode, tiro debole a porta vuota di Bonaventura respinto da Walukiewicz nei pressi della linea di porta.

92′- Punizione per la Fiorentina, lancio lungo di Martinez Quarta, Luperto si trascina il pallone in fallo laterale.

91′- Prova a rientrare Zurkowski che giocherà sul dolore in questi ultimi minuti.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

89′- Rimane a terra Zurkowski, staff sanitario dell’Empoli in campo.

88′- Punizione di Marin a cercare sul secondo palo Zurkowski, allontana la difesa viola.

88′- Fallo di Martinez Quarta su Cambiaghi all’altezza della linea di fondo.

87′- L’ultima sostituzione del derby è dell’Empoli: Pezzella per Cacace.

86′- Manovra avvolgente della Fiorentina a cercare spazi nella metà campo azzurra, cross da destra di Kayode bloccato agevolmente da Caprile.

84′- Mandragora vince il rimpallo, il suo sinistro finisce sopra la traversa

83′- Lungo traversone di Kayode prolungato in area da Ismajli in fallo laterale.

82′- Corpo a corpo tra Beltran e Cacace all’altezza dell’out destro, fischiato il fallo all’argentino che viene ammonito per proteste.

80- Walukiewicz anticipa in angolo Parisi. Sugli sviluppi del terzo corner per la Fiorentina la mette in area Parisi a trovare la deviazione sopra la traversa di Bonaventura.

78′- Quarta sostituzione per Nicola: Fazzini per Maleh.

77′- Cambiaghi servito da Niang, il suo sinistro da posizione defilata bloccato da Terracciano.

76′- Ikonè si porta il pallone sul destro ribattuto

75′- L’ultimo cambio per i viola è forzato: al posto dell’infortunato Biraghi entra Parisi accolto da qualche fischio.

74′- Gioco ancora fermo, ancora a terra Biraghi: stavolta non ce la fa il capitano della Fiorentina.

73′- Ammonito per proteste Zurkowski.

72′- Altro doppio cambio per Italiano: Ikonè e Bonaventura per Sottil e Belotti.

71′- Sottil fermato da Cancellieri, poi la palla finisce a fondocampo.

69′- Arriva il primo ammonito nelle file della Fiorentina: Biraghi per aver strattonato Zurkowski.

67′- Ismajli ricorre alle cattive per fermare Sottil. Punizione per la squadra di Italiano.

65′- Fallo nei pressi dell’out sinistro di Martinez Quarta su Cambiaghi. Pairetto risolve la tensione con il dialogo, si riparte con una punizione per gli azzurri.

64′- Sventola con il destro di Marin disinnescata da Terracciano, poi Cambiaghi prova a metterla in mezzo trovando l’intervento del portiere ospite.

62′- Doppia sostituzione per la Fiorentina: Kayode ed Arthur per Duncan e Faraoni

60′- Azione insistita della Fiorentina, diagonale di Sottil deviato da Caprile in angolo. Sugli sviluppi del secondo corner per i viola allontana Niang.

58′- Prova una nuova ripartenza Cancellieri, stavolta chiude Duncan. Adesso derby apertissimo, può accadere di tutto.

57′- Si rianima il popolo azzurro dopo il pareggio firmato da Niang, autore del secondo rigore consecutivo nel giro di nove giorni dopo quello siglato ai danni della Salernitana.

56′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Niang ancora mortifero dagli undici metri, spiazza Terracciano regalando il pareggio

55′- Zurkowski manda in verticale Cancellieri, trattenuto da Faraoni. RIGORE PER GLI AZZURRI!!!

54′- La Fiorentina guadagna il primo angolo della gara. Lo andrà a calciare Biraghi, Milenkovic viene fermato da un difensore azzurro.

52′- Cacace a cercare Cambiaghi, anticipato in fallo laterale da Martinez Quarta. Sul proseguo dell’azione il cross basso del neozelandese non viene raccolto da nessun compagno.

51′- Nico Gonzalez si trascina il pallone oltre la linea di fondo. Si riparte da Caprile.

50′- Belotti in posizione di esterno viene chiuso in fallo laterale da Ismajli.

48′- Maleh ruba palla innescando Cambiaghi in campo aperto, allarga per Cancellieri: il suo destro è debole, blocca Terracciano. Sprecata una buona occasione dall’Empoli.

47′- Contatto tra Maleh e Milenkovic, Pairetto lascia proseguire fra le proteste azzurre.

46′- Doppio cambio nell’intervallo per gli azzurri: Cancellieri e Niang per Gyasi e Cerri.

2° Tempo

50′- Si va all’intervallo con la Fiorentina in vantaggio sull’Empoli per 1-0, decide al momento la rete di Beltran al 29 con gli azzurri in momentanea inferiorità numerica per l’infortunio di Grassi, sostituito poco dopo da Marin. Proteste azzurre per il metro arbitrale del sig. Pairetto, sarà tutto un secondo tempo tutto da vivere.

49′- Contatto tra Cambiaghi e Faraoni, Pairetto assegna la punizione alla Fiorentina lungo l’out sinistro sotto la Maratona che esplode in un boato di disapprovazione. Ammonito Luperto per proteste.

48′- Sottil premia la sovrapposizione di Martinez Quarta, troppo lungo il servizio dell’argentino per Belotti.

47′- Si affacciano in avanti gli azzurri con Zurkowski ad allargare per Gyasi, il suo cross troppo lungo per i compagni.

46′- In contemporanea alla gara del “Castellani” si sta giocando Udinese-Cagliari: 1-1 il parziale.

45′- Concessi ben cinque minuti di recupero, in effetti ci sono state molte interruzioni in questo primo tempo.

44′- Cross di Cacace dalla sinistra per Cerri che finisce a terra, allontana la retroguardia viola.

43′- Caprile costretto ad uscire fuori area per anticipare Belotti, poi Biraghi allontana la palla a gioco fermo.

42′- Brivido! sugli sviluppi della punizione calciata da Mandragora, si avventa sul secondo palo Martinez Quarta: il colpo di testa dell’argentino finisce a lato alla destra di Caprile.

42′- Intanto mister Nicola si sta confrontando con il suo secondo Simone Barone.

41′- Duello tra Sottil e Gyasi, fischiato il fallo all’ex Spezia. Punizione legittima assegnata ai viola.

39′- Punizione per l’Empoli, punito l’intervento di Beltran su Zurkowski.

38′- Cross di Biraghi da sinistra respinto in tuffo da Ismajli.

36′- Ottimo anticipo di Walukiewicz su Belotti, ma la Fiorentina torna in possesso di palla. Intanto volano scintille tra Cambiaghi e Faraoni, un duello rusticano a tutto campo tra i due.

35′- Possesso palla quasi ipnotico della squadra di Italiano, poi il suggerimento di Duncan è troppo profondo per Sottil.

33′- Cambiaghi! sgasa sulla sinistra il numero 28 entra in area, lascia partire un invitante cross all’altezza della linea di fondo troppo lungo per i compagni.

32′- Adesso si fanno sentire i tifosi viola arrivati in buon numero oggi al “Castellani”.

31′- Gli azzurri hanno subito gol in inferiorità numerica, ovvero nei due minuti intercorsi dall’infortunio di Grassi all’ingresso in campo di Marin.

30′- Arriva adesso il cambio operato da Nicola: Marin sostituisce Grassi.

29′- Si porta in vantaggio la Fiorentina, Mandragora pesca Beltran che da posizione defilata manda la sfera all’angolino alla destra di Caprile

28′- Grassi non sembra farcela, il numero 5 azzurro costretto ad abbandonare il campo.

26′- Tiro velenoso di Faraoni deviato d’istinto da Caprile, poi il sinistro di Duncan respinto dal muro azzurro. Prima emozione vera e propria di un derby al momento piuttosto bloccato ed equilibrato.

25′- Gioco ancora interrotto stavolta finisce a terra Grassi. Jacopo Fazzini mandato subito a scaldarsi preventivamente.

24′- Lungo lancio di Caprile a cercare l’inserimento di Maleh, Terracciano la fa sua.

23′- Lancio delle retrovie di Martinez Quarta a pescare il taglio alle spalle della difesa azzurra di Nico Gonzalez, l’argentino non inquadra la porta ma si trovava in posizione di fuorigioco.

22′- Faraoni torna in campo, vedremo se riuscirà a proseguire la gara.

21′- Problemi per Faraoni, lo staff sanitario della Fiorentina interviene sulla caviglia dell’ex Fiorentina. Si scalda Kayode per i viola.

20′- Cerri finisce a terra dopo un presunto contatto con Biraghi toccando la palla con la mano. Pairetto assegna la punizione alla Fiorentina.

19′- Anche Cambiaghi molto applicato in fase di non possesso, il numero 28 anticipa Faraoni.

18′- Lungo lancio di Duncan per Belotti anticipato da Luperto.

17′- Sottil punta Gyasi ma il suo cross è troppo alto per i compagni. Rimane in possesso di palla La Fiorentina, Faraoni finisce a terra nei pressi dell’out destro con palla direttamente in fallo laterale.

15′- Beltran di prima a cercare Belotti, chiusura di Grassi. Sull’altra sponda break in campo aperto di Zurkowski che al limite dell’area si fa ingolosire: il suo sinistro viene intercettato e arriva comodamente fra le braccia di Terracciano.

14′- Nico Gonzalez punta Cacace, ottima chiusura del neozelandese all’altezza del vertice destro dell’area.

13′- Maleh di prima intenzione manda la palla direttamente in fallo laterale.

12′- Punito l’intervento di Milenkovic su Zurkowski, punizione per l’Empoli.

11′- Cambiaghi ingaggia il duello con Martinez Quarta, se ne va sulla sinistra, il suo cross per Cerri allontanato da Milenkovic.

9′- Rientra Mandragora mentre Pairetto interrompe il pallone calciato da Maleh. Come da regolamento si riparte con gli azzurri in possesso della sfera.

8′- Gioco fermo, stavolta il problema fisico è di Mandragora. Italiano sta mandando a scaldare precauzionalmente sia Arthur che Lopez.

7′- Profondo il suggerimento di Grassi per Cerri, indecisione tra Milenkovic e Terracciano sta per approfittarne Maleh ma il portiere viola si oppone, non permettendo il tiro al centrocampista azzurro.

6′- Errato il disimpegno laterale di Nico Gonzalez che intendeva servire Biraghi. Si riparte da una rimessa laterale per l’Empoli

4′- Empoli in completa divisa a tinta unita azzurra, Fiorentina in completo bianco. Intanto si sta scaldando Parisi, Biraghi ancora claudicante dopo l’intervento su di lui di Gyasi.

3′- Azione insistita dell’undici di Nicola, poi Cambiaghi commette fallo su Nico Gonzalez.

1′- Quasi un record, dopo poco più di 60 secondi Gyasi viene ammonito per un intervento incauto su Biraghi

1′- Parola al campo, l’Empoli gioca il primo pallone del confronto conquistando la prima rimessa laterale sotto la Maratona.

0′- Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle cinque vittime del cantiere di Via Mariti a Firenze.

0′ – Scelto Ismajli nel ballottaggio con Bereszynski. Formazione copia ed incolla per “mister miracolo”

1° Tempo