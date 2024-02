Queste le parole di Mbaye Niang nel post gara con la Fiorentina:

“Due gol consecutivi? Era una partita molto importante, abbiamo incontrato una bella squadra. Oggi era importante non perdere perché venivamo da quattro partite non perse e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e dobbiamo continuare così facendo tanti punti per salvarci. Abbiamo una squadra che lotta e che non molla mai. Oggi non abbiamo mollato e siamo riusciti a portare a casa un punto, dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta. Come sto fisicamente? Meglio, devo continuare a lavorare. Oggi ho fatto 45 minuti e presto sarò al mio top. Il rigore? Preferisco gente con personalità che vuole calciare piuttosto che quelli che hanno paura. L’importante è poi segnare. Salvezza? Sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo conquistare tanti punti e adesso siamo usciti dalla zona retrocessione che nel calcio è una cosa difficile e importante. Abbiamo il nostro destino in mano”.