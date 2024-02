Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pari nel confronto interno con la Fiorentina.

CAPRILE: 6 Incolpevole sul gol. Oggettivamente poco impegnato nel corso del match, preciso nell’ordinaria amministrazione anche se nel finale fa venire i brividi a tutto lo stadio.

ISMAJLI: 6 Sottil e Biraghi vanno maggiormente a cercare Gyasi rispetto a lui, l’ex Spezia ha quindi modo di gestire senza troppi problemi la fase difensiva dal suo lato, scegliendo quando uscire e quando raddoppiare.

WALUKIEWICZ: 6,5 Annulla totalmente Belotti, che non sembra nemmeno in grande ispirazione. Bravo nel finale a chiudere la porta azzurra sulla linea

LUPERTO: 6 Non precisissimo nella chiusura in occasione del gol viola. Per il resto solita partita precisa, lucida ed intelligente.

GYASI: 5,5 Un giallo ingenuo dopo pochi minuti. Oggi più in difficoltà del solito anche se non manca la suo generosità. Logico il cambio all’intervallo.

CANCELLIERI: 6,5 Ottimo impatto con la gara, da una sua accelerazione arriva il rigore che riporta in parità il match. Meno preciso quando chiamato al tiro.

GRASSI: 6 Mezz’ora senza lode particolare e senza infamia. Purtroppo il gol dell’1-0 viola arriva quando lui è fuori ma non era stato ancora chiamato il cambio.

MARIN: 6 Entra a freddo per rilevare Grassi. Partenza incerta, cresce poi nella ripresa.

MALEH: 6,5 Grandi polmoni per l’ex viola. Gara magari mano appariscente ma il suo contributo è prezioso in entrambe le fasi. Preciso negli appoggi

CACACE: 6,5 Grande crescita per il neozelandese. La posizione che gli ha disegnato Nicola lo vede maggiormente in una “confort zone”. Più sereno nelle chiusure e nella fase difensiva, bravo anche nelle progressioni.

PEZZELLA: S.V.

ZURKOWSKI: 6,5 Ha voglia di generare qualche rimpianto alla squadra che l’ha portato in Italia per poi non puntarci e si vede. Un po’ confusionario nel momento delle scelte ma volitivo ed applicato nel modo giusto.

CAMBIAGHI: 7 Anche oggi non gli entra la palla in porta, ma anche oggi offre una prestazione di grandissimo livello. Le sue accelerazioni sono sempre dolorose per i viola. Fino all’ultimo una spina nel fianco, tartassato per tutto il match dagli avversari.

CERRI: 5 Tanti errori per l’attaccante ex Como che fatica a tenere palla quando gravita dalle sue parti

NIANG: 6 Freddissimo, ancora una volta, dagli undici metri. Per il resto è bravo in aiuto alla squadra ma mai pericoloso.

MISTER NICOLA: 6,5 Cinque partite, cinque risultati utili consecutivi. Un primo tempo con meno intensità del solito e con una grossa ingenuità in occasione dell’inferiorità numerica. Legge benissimo la gara ed i correttivi apportati, ancora una volta, sono precisi e funzionali. Da evidenziare, in questi, il cambio modulo passando ad un 4-3-3. La squadra si difende in maniera davvero precisa e sa ripartire con grande cattiveria. Lui poi è di un partecipativo unico, un giocatore aggiunto.