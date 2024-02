Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”

22a Giornata

Domenica 17 febbraio 2024 – ore 11.00

.

ATALANTA 2 EMPOLI 1

5′ Indragoli (E) -16′ rig. Guerini (A) – 33′ Manzoni (A)

.

ATALANTA: 1 Pardel 5 Ghezzi 7 Manzoni 11 Vavassori (73′ Riccio)16 Armstrong (61′ Martinelli)17 Fiogbe 17 Candas 18 Guerini (cap) 19 Tavanti 21 Bonanomi (73′ Camara) 23 Tornaghi 36 Colombo

A disposizione:22 Sala 8 Riccio 13 Bonsignoti 24 Ragnoli Galli 25 Camara 26 Jonsson 28 Martinelli 30 Capac 40 Previtali 41 Mencaraglia 42 Maffessoli

Allenatore: Giovanni BOSI

EMPOLI: 1 Seghetti 28 Indragoli (cap) 71 Pauliuc 98 Dragoner 44 Bonassi (46′ Majdandzic, 82′ Ansah) 6 Bacci (46′ Popov) 25 Matteazzi (25′ Stoyanov) 77 Fini 80 Vallarelli 96 El Biache (89′ Orlandi) 87 Nabian

A disposizione: 75 Poggioloni 3 Majdandzic 8 Stoyanov 15 Falcusan 17 Ansah 18 Popov 24 Bacciardi 29 Tosto 32 Rugani 35 Orlandi 36 Forciniti

Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

Arbitro: Sig. Fabrizio RAMONDINO (Palermo)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Gilberto LAGHEZZA (Mestre) – 2° Ass. Sig. Giovanni PANDOLFO (Castelfranco Veneto)

.

AMMONITI: 23′ Bonassi (E) – 25′ Dragoner (E)

ESPULSI: 37′ Mister Bosi (A) per proteste

.

Settima sconfitta su 8 gare, solo 3 punti su 24 a disposizione nell’unica vittoria a Petroio con la Juventus. Troppo poco. Occorre invertire in modo continuo il trend negativo che attanaglia i ragazzi di mister Birindelli dalla gara post Sampdoria, 14a giornata, il 15 dicembre dello scorso anno. Dei 25 punti in classifica l’Empoli ne ha ottenuti 22 nelle prime 1 gare e poi solo 3 nelle successive 8. Una rotta da invertire assolutamente. E dire che oggi gli azzurri avevano iniziato bene, trovando dopo pochi minuti il vantaggio e dimostrandosi in grado di tenere in pugno la partita. Poi una grossa ingenuità di Indragoli ed un “colpo di teatro” di Vavassori hanno portato al rigore del pareggio atalantino e poi un clamoroso errore di Seghetti al vantaggio. Peccato per il portiere azzurro che ha macchiato una prestazione eccellente (suoi alcuni clamorosi interventi che hanno contenuto il passivo per gli azzurri). Non è bastata all’Empoli l’ottima prova di Fini e la volontà dei suoi compagni. Tanto impegno ma poco costrutto e scarsissima incisività tanto che Pardel ha dovuto compiere solo una parata (anche se di grande livello), a parte il gol subito, nei 90 e passa minuti di gara. Occorre riuscire a finalizzare di più e a ridurre al minimo una quantità di errori tecnici che in questa Categoria non ci si possono permettere. Sabato arriva il Lecce. Una squadra in ripresa. Obiettivo devono essere i tre punti. Tentando in tutti i modi di non fallire.

.

LIVE MATCH

1° Tempo

5′: il primo calcio d’angolo è per gli azzurri

5′: GGGGOOOOLLLLLLLLLL

Batte El Biache, palla sul secondo palo dove salta di testa Matteazzi, respinta corta, sulla palla si fionda Indragoli che appoggia in rete

10′: fallo laterale per gli azzurri, palla lunga in area, Vallarelli non controlla

12′: ci prova l’Aalanta ma il traversone di Colombo termina alto

14′: Nabian tenta l’imbucata in area per El Biache me è sprecisa

15′:ingenuità di Indragoli che va ad un contatto appena dentro l’area con Vavassori, è bravo l’attaccante nerazzurri a tuffarsi ed ingannare arbitro che va ad indicare il dischetto

16′: GOL DELL’ATALANTA

Va a battere Guerini che con un preciso ed angolatissimo rasoterra trova il pareggio

27′: Manzoni di testa da cicino alla porta azzurra, per fortuna manda alto

28′: contropiede azzurro per errato appoggio di Nabian a Vallarelli

29′: ancora Vavasssori tenta una percussione, fermato al limite

30: doppia grande parata di Seghetti che ferma le conclusioni da due passi prima di Vavassori e dopo di Manzoni

31′: ancora Seghetti che respinge a terra una pericolosa conclusione di Fiorghe

33′: GOL DELL’ATALANTA

Errore di Seghetti che prima para e dopo si lascia sfuggire dalle mani un pallone calciato dalla distanza, centrale e non molto forte, da Manzoni. Dopo tre grandi parate Seghetti commette un grane errore, peccato!

40′: ci provano Nabian ed El Biache da posizione centrale, contratati al momento del tiro

41′: Vavassori dal fondo, al limite per Ghezzi, tiro altissimo

43′: bella conclusione di Nabian appena dentro l’area bergamasca, Pardel si tuffa e respinge

Concesso 1′ di recupero

45’+1: El Biache tenta di andare da solo verso la porta atalantina ma viene fermato

Finisce il rimo tempo con l’Atalanta in vantaggio 2 – 1

2° Tempo

Due cambi nell’Empoli (Popov e Majdandzic per Bacci e Bonassi), nessuno per l’Atalanta

5′: attacca l’Atalanta, controlla la difesa azzurra

6′: Popov in avanti ma si allunga la palla e la perde

7′: Nabian in progressione, è solo Papov, Nabian sbaglia l’appoggio. ci mette il piede Tornaghi, sfuma una clamorosa occasione gol

12′: Matteazzi dalla distanza, alto

13′: Nabian controlla e tira dall’interno dell’area nerazzurra ma è spreciso e la palla termina a lato

18′: punizione di El Biache dalla destra, zona trequarti, anticipa tutti e libera Colombo

20′: angolo per l’Empoli, appoggio corto di Fini a El Biache, traversone e colpo di testa di Dragner sul quale Pardel compie un intervento miracoloso, sull respinta Dragoner messo a terra da due passi dalla linea di porta ma per l’arbitro è tutto regolare

24′: El Biache perde palla e regala la ripartenza all’Atalanta

26′: El Biache giadagna una punizione sulla fascia sinistra, libera la difesa

28′: nell’Empoli entra Bacciardi al posto di Matteazzi

30′: Empoli in acanti, traversone di Majdandzic che finisce nel nulla

33′: Fiogbe da un contropiede entra in area dell’Empoli, salta un difensore e batte a rete, salva davanti alla linea Pauiluc

35′: pasticcio difensivo degli azzurri che per poco l’Atalanta non finalizza in gol con conclusione finale di Manzoni che Seghetti respinge

37′: Popov messo giù da Tornagho qualche metro fuori dall’angolo di sinistra dell’area Bergamasca, punizione che batte El Biache, respinge la difesa atalantina, contropiede di Fiogbe che appoggia a Riccio in area azzurra, respinge con il corpo Seghetti

41′: angolo battuto da Riccio, fallo in attacco e punizione in favore dell’Empoli

42′: gran lavoro di Popov a sinistra, guadagna il fondo e si prende un calcio d’angolo

44′: Camara si presenta solo davanti a Seghetti ed il numero uno azzurro manda in angolo con il corpo

Concessi 5′ di recupero

45’+1: Ansah da destra, traversone con Tavanti che anticipa il tap in di Orlandi

45’+3: dalla distanza Fini, fuori anche se non di molto

45’+4: doppi regalo a Seghetti da Fiogbe e pi Camara che, soli davanti al portiere azzurro, il primo non controlla ed il secondo fa un passaggio