E M P O L I 0 M I L A N 2

11′ Loftus-Cheek, 30′ Giroud (R)

EMPOLI (4-3-1-2) : Caprile; Ebuehi (27′ Ranocchia) Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh; Baldanzi (57′ Cancellieri); Cambiaghi, Caputo.

A Disp: Berisha, Perisan, Indragoli, Marin, Sodero, Destro, Shpendi, Maldini.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

MILAN (4-3-3) : Maignan; Calabria, Kjaer, Hernandez, Florenzi (34′ Jimenez); Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

A Disp: Nava, Mirante, Gabbia, Simic, Bartesaghi, Romero, Musah, Zeroli, Jovic, Traorè.

Allenatore: Stefano Pioli.

ARBITRO: Sig. La Penna di Roma. Assistenti: Del Giovane/Ceccon. VAR: Irrati/Miele.

Ammoniti: 41′ Calabria (M), 53’Jimenez (M),

LIVE MATCH

57′- Secondo cambio per l’Empoli: Cancellieri rileva il deludente Baldanzi.

56′- Corner anche per il Milan, dalla bandierina Adli con palla scodellata in area. Fischiato un fallo in attacco ai rossoneri.

54′- Primo angolo della ripresa per gli azzurri. L’Empoli non lo calcia nel migliore dei modi, favorendo la ripartenza ospite.

54′- Proprio lo spagnolo del Milan è il secondo ammonito della gara.

53′- Jimenez fa fuori tre giocatori azzurri, mette in movimento Leao che lascia proseguire Loftus-Cheek: il suo destro a lato.

51′- Sul fronte opposto Leao spinge a sinistra, il suo cross troppo lungo, allontana la difesa azzurra.

49′- Ci prova Baldanzi da dentro l’area blocca a terra Maignen.

47′- Leao sfonda sulla sinistra entra in area il suo cross troppo lungo per Giroud

46′- Il Milan muove il primo pallone della ripresa. Si torna in campo con gli stessi effettivi che hanno iniziato la gara.

2° Tempo

48′- Si va al riposo con gli azzurri sotto di due reti contro il Milan, decidono al momento le reti di Loftus-Cheek e Giraud su rigore. Empoli volenteroso, ma per il momento incapace di opporsi alla maggiore qualità e fisicità avversaria.

48′- Leao va via a Gyasu entra in area poi cade. Si riparte con la rimessa dal fondo.

47′- Cambiaghi chiede e ottiene il triangolo con Caputo, il suo destro alle stelle.

46′- Fatica nel possesso l’Empoli, Luperto mantiene a fatica la palla in campo.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Si procura il quarto angolo il Milan. Palla scodellata in area, sinistro di Rejnders respinto sul fondo. Sarà ancora angolo per la squadra di Pioli.

43′- Baldanzi si incunea in area però perde palla, Theo Hernandez e Jimenez perfezionano il disimpegno per i rossoneri.

42′- Sulla punizione susseguente punizione di Ranocchia respinta in fallo laterale dalla barriera rossonera.

41′- Calabria travolge Cambiaghi, punizione e giallo legittimo al difensore del Milan.

40′- Cinque minuti all’intervallo, azzurri a caccia di un episodio per riaprire la partita.

38′- Rimessa laterale in favore dei rossoneri, partita terribilmente in salita per l’undici di Andreazzoli.

36′- Cross di Calabria a cercare Gyasi sul fronte opposto, il suo colpo di testa respinto da Gyasi.

34′- Infortunio anche nelle file del Milan, lo spagnolo Jimenez al posto dell’infortunato Florenzi.

33′- Cambiaghi si porta al limite dell’area, il suo sinistro viene ribattuto.

32′- Decisamente ingenuo l’intervento di Maleh che ha generato il calcio di rigore assegnato ai rossoneri.

30′- Giroud dagli undici metri batte Caprile portando i rossoneri avanti per 2-0

30′- Dopo aver rivisto l’episodio La Penna assegna il rigore.

29′- Si sta valutando il tocco di mano di Maleh.

28′- Angolo per il Milan, rovesciata di Pulisic con palla respinta in angolo. Check in corso

27′- Eccola la sostituzione appena annunciata: Ranocchia per l’infortunato Ebuhei

26′- A breve farà il suo ingresso in campo Ranocchia.

25′- Non sembra in grado di continuare il terzino azzurro, nel frattempo Gysi si è abbassato sulla linea dei difensori

24′- Problemi muscolari per Ebuhei, staff sanitario azzurro in campo.

23′- Sull’altra sponda ci prova Cambiaghi ma il suo sinistro non inquadra la porta di Maignen.

22′- Accelerazione di Theo Hernandez, si porta al limite dell’area. Il sinistro del francese bloccato da Caprile.

21′- Proteste del “Castellani”, per il fischio di La Penna che comanda una punizione al Milan.

20′- Sfonda Pulisic a destra, il suo cross troppo lungo per Guraud.

19- Dialogano Calabria e Pulisic, allontana Luperto.

18′- Baldanzi si libera di Reijnders ma poi scivola.

16′- I rossoneri fanno girare la palla, azzurri a coprire con diligenza tutte le zone del campo.

14′- Si procura una rimessa laterale il Milan nella propria metà campo.

13′- Risponde l’Empoli, destro di Cambiaghi dal limite dell’area respinto in angolo da Theo Hernandez in angolo.

11′- Si porta in vantaggio il Milan, sgasata di Leao sulla sinistra il suo cross trova pronto all’appuntamento Loftus–Cheek. Il suo piatto destro non lascia scampo a Caprile

9′- Pulisic manda Calabria in verticale, va sul fondo l’esterno rossonero: il suo cross attraversa l’area rossonera.

8′- Cross da destra di Baldanzi nel cuore dell’area, allontana Calabria.

6′- Sulla punizione di Maleh palla abbondantemente alla destra di Maignen.

5′- Risponde con coraggio l’Empoli, Gyasi si procura un calcio di punizione nella metà campo rossonera. Il fallo è stato commesso da Loftus-Cheek.

3′- Si procura un calcio di punizione il Milan. Percussioene sulla sinistra di Loftus-Cheeek, il suo cross attraversa l’area trovando la respinta della retroguardia azzurra.

1′- L’Empoli muove il primo pallone del confronto. Primo angolo in favore dei rossoneri. Ci prova Theo Hernandez da fuori con palla a lato

0′ – Dovrebbe andare Luperto a sinistra in difesa, poi vedremo con le squadre una volta in campo. Gyasi preferito a Marin, e qui potrebbe nascere indizi per il mercato. Baldanzi dentro dal primo minuto.

1° Tempo