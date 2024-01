Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti 3-0 dal confronto interno con il Milan:

CAPRILE: 6 Incolpevole sulle tre reti rossonere, per il resto se la cava nell’ordinaria amministrazione.

EBUEHI: 5 Non positivi i pochi minuti giocati dal terzino destro che perde ogni duello con Leo con quello in occasione del primo gol a pesare molto.

RANOCCHIA: 6 Entra in campo con lo spirito giusto. Si fa notare con alcuni spunti interessanti.

ISMAJLI: 5.5 Sul primo gol del Milan la sua posizione non è corretta, favorendo l’inserimento di Loftus-Cheek. Complessivamente una gara condita da difficoltà anche per merito degli avversari.

WALUKIEWICZ: 6 La gara del polacco è attenta e priva di particolari sbavature. Se la vede con Giroud ed il francese certo oggi non brilla.

LUPERTO: 6 Gioca una gara in una posizione complicata che non è la sua. Tutto sommato se la cava bene visto che il Milan si rende maggiormente pericoloso sull’altra fascia.

GYASI: 5 Non bene nella frazione di gioco in cui è impiegato da mezzala. Qualche attenuante ci potrebbe essere quando si trova costretto a fare il terzino destro ma la prestazione non verrà certo ricordata.

GRASSI: 5,5 Qualcosa di positivo lo fa in fase di non possesso e nel recupero di un paio di palloni che potevano avviare azioni pericolose. Poco in fase di costruzione. Per salvarci serve qualcosa in più in questa posizione.

MARIN: 5 Entra e si prende subito un giallo, la sua gara non decolla mai e purtroppo e dal suo corner non perfetto che parte il contropiede che chiude il match. Oggi lo si immaginava titolare, menomale che i danni sono stati ridotti a pochi minuti.

MALEH: 4.5 E’ clamorosa, per non dire amatoriale, l’ingenuità che commette in occasione del rigore rossonero. Andando oltre un episodio da matita blu la gara dell’italo-marocchino è completamente da dimenticare, compreso come si fa sfilare sul contropiede dell0 0-3. Involuzione in continua evoluzione.

BALDANZI: 5 Sicuramente non ancora al meglio della condizione ma la prestazione offerta dal trequartista azzurro non può certo soddisfare. Perde costantemente tutti i duelli e non “sguscia” mai. Solo in in un occasione riesce a tirare con Maignan non certo impensierito. Tolto ad inizio secondo tempo.

CANCELLIERI: 6.5 Indubbiamente il migliore degli azzurri. Nella mezz’ora abbondante in cui è in campo fa il triplo di colui che sostituisce. Peccato che ne lui ne altri compagni riescono a concretizzare una prestazione davvero positiva.

CAMBIAGHI: 6 La crescita del ragazzo è oggettiva ed appare tra gli azzurri quello con maggiore lucidità. Adesso deve crescere in termini di finalizzazione.

CAPUTO: 5 Gara impalpabile quella di Ciccio che fallisce anche abbastanza clamorosamente l’unica palla buona che gli capita.

MALDINI: 5.5 Il suo ingresso non incide minimamente sulla partita.

MISTER ANDREAZZOLI: 5.5 Quella con il Milan è una di quelle gare che si possono perdere, quello che non si può invece è vedere un primo tempo completamente avaro di idee. Indubbiamente il tecnico azzurro legge bene la partita e va ad adoperare i giusti correttivi. Nel secondo tempo la squadra almeno un gol per riaprire la partita lo avrebbe meritato. Se vogliano salvarci dobbiamo che tutti crescano tecnico compreso perchè a lui va il compito di un girone di ritorno in cui serve un miracolo.