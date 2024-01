Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

16a Giornata

Sabato 7 gennaio 2024 – ore 15.00



EMPOLI 1 BOLOGNA 2

.54′

15′ E 42′ Ravaglioni (B) – 50′ rig. Corona (E)



EMPOLI: 1 Seghetti 2 Gaj 3 Majdandzic (84′ Fini) 98 Dragoner 6 Bacci 16 Stassin 37 Kaczmarski (cap) 80 Vallarelli 96 El Biache (68′ Popov)9 Corona 87 Nabian (84′ Ansah)

A disposizione: 13 Vertua 8 Stoyanov 15 Falcusan 17 Ansah 18 Popov 24 Bacciardi 29 Tosto 36 Forciniti 44 Bonassi 71 Pauliuc 77 Fini



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

BOLOGNA: 12 Pessina 2 Carretti 4 Menegazzo (cap) 11 Ravaglioli (71′ Ebone) 15 Svoboda 22 Diop 42 Baroncini 53 Lai 67 Byar 69 Tonin (86′ Idaro)73 De Luca

A disposizione: 23 Gasperini 72 Happonen 9 Ebone 18 Idaro 28 Mercier 47 Mukelenge 62 Beruschi 63 De Stefano 70 Brighi 91 Mangiameli



Allenatore: Luca VIGIANI

Arbitro: Sig. Andrea ANCORA (Roma 1)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Bruno GALIGANI (Sondrio) – 2° Ass. Sig. Ionut Eusebiu NECHITA (Lecco)

AMMONITI: 21′ Svoboda (B) – 49′ Pessina (B) – 75′ Majdandzic (E) – 76′ Bacci (E)

ESPULSI: Nessuno

L’Empoli non avrebbe assolutamente meritato di perdere. E’ vero che i ragazzi di mister Birindelli non hanno disputato un bel primo tempo: troppo lenta la manovra, troppi erroti in fase di costruzione del gioco, qualche errore difensivo di troppo, uno dei quali clamoroso che è costato il gol del raddoppio felsineo. Ma nei secondi 45′ gli azzurri avrebbero ampiamente meritato il pari e ci sarebbero anche riusciti se un palo non avesse fermato il copo di testa di Corona. Sulla ribattuta il gol di Vallarelli è stato reso bano dalla sua posizione di fuorigioco. La sconfitta di oggi avvicina il Bologna in zona play off e ne allontana l’Empoli ma rispetto alla gara di Torino prima della sosta gli azzurri hanno dimostrato una buona crescita, al netto anche di alcune assenze che si sono fatte sentire.

1° TEMPO

4′: Punizione dalla distanza per l’Empoli, batte El Biache palla che termina tra le braccia si Pessina

13′: gran taglio di Corona da destra a sinistra per El Biache che manda in area felsinea ma niente di fatto

15′: GOL DEL BOLOGNA

Angolo per i rossblu, batte Byar, respinge di pugno Seghetti, palla al limite dell’area dove si trova solo Ravgnoli, controllo e rasotertra, probabilmente deviato, che finisce nell’angolino

16′: ci proba dalla distanza El Biache ma il suo tiro finisce alto

19′: punizione per gli azzurri, esce a respingere Pessina

21′: atterrato Nabian all’angolo destro dell’area del Bologna, ammonito Svoboda, batte El Biache ma Pessina è pronto alla respinta

23′: OCCASIONISSIMA PER L’EMPOLI: Vallarelli da destra spedisce la palla sul secondo palo dove Corone appoggia per BNabian davanti alla linea di porta ma in n. 87 azzurro spedisce incredibilmente fuori

Per una ventina di minuti è’ l’Empoli a tanere in mano le redini del gioco anche se non riesxe a rendersi pericoloso.

42′: GOL DEL BOLOGNA

Pasticcio difensivo degli azzurri che su un lancio proveniente da centrocampo non trovano il tempo per intervenire, la palla finisce tra Gaj e Ravaglioli, il difensore empolese sbaglia completamente il posizionamento e il tempo dell’intervento e l’attaccante del Bologna ha tempo di sistemarsi la palla superare Seghetti e appoggiare in rete

44′: su lncio di El Biache si presenta in area del Bologna Nabian, supera un aversario ma da poci metri dalla porta spedisce a lato

Finisce il primo tempo sul risultato di 0 – 2 a faVore del Bologna

2° TEMPO

4′: su lancio dalla retrovie Nabian entra in area del Bologna e viene messo giù da Pessina. E’ rigore e giallo per il portiere rossoblu

5′: GGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLL

Corona va sul dischetto e con un rasoterra chirurgico spiazza Pessina e accorcia le distanze

8′: Draogoner si porta avanti ma non trova la deviazione per il tiro a pochi metri dalla porta

11′: Dipo fugge sulla sinistra a Gaj, il suo tiro è deviato in angolo da Seghetti

18′: traversone di Gaj, Corona manca di un soffio la deviazione in gol sul prosieguo dlel’azione ancora Corona va di testa e colpisce la base del palo, arriva Vallarelli per il gil ma è in fuorigioco

20′: Kaczmarski a Corona in area, tentativo di palonetto intercetta la difesa

23′: Nabian prova ad andare in solitaria verso Pessina ma viene fermato

Continua fino al termine dei 4′ di recupero la prtessione degli azzurri ma non riescono più a rendersi pericolosi, il Bologna addormenta la partita nel finale e porta a casa una lavittoria

.