Come anticipato qualche giorno fa, in serie B ci sono molti occhi, con relative richieste, per Stiven Shpendi. Sempre come scritto su queste pagine, due squadre più di altre stanno spingendo per provare ad ottenere il prestito del giovane albanese. Di queste due, il Como pare essersi creato un canale preferenziale, anche grazie al discorso relativo a Cerri che è sempre più vicino agli azzurri.

L’Empoli ci sta pensando, e rispetto alla totale chiusura di qualche giorno fa, si riflette sulla concreta possibilità di poter mandare il classe 2003 a farsi le ossa in quella categoria che ha saltato. Ovviamente il discorso non è semplice, e l’Empoli ha bisogno di precise garanzie da parte dei lariani (o di eventuali altri) prima di cedere un prospetto preso per il futuro. Nei prossimi giorni potremmo sapere di più.