La notizia che qualche giorno fa era ancora indiscrezione, ha preso nelle ultime ore una decisa impennata e si dovrebbe concretizzare a breve in certezza. L’Empoli farà un movimento di mercato in attacco ed il nome, che quindi confermiamo, è quello del classe 1996 Alberto Cerri. Nelle ultime ore le parti si sono avvicinate e, stando anche ai beninformati, l’accordo con il Como sembra essere dietro l’angolo. Ovviamente Cerri non ha esitato un momento alla possibilità di tornare in serie A.

Cerri, partito come uno dei titolari d’attacco della squadra lariana, è finito ai margini del Como e da tempo dato in uscita dai colleghi comaschi. Indubbia l’esperienza del ragazzo, che ha segnato in tutte le squadre che ha giocato, quello che però al momento potrebbe lasciare qualche perplessità (ci venga concessa) è proprio legata al poco minutaggio in questa stagione, con la necessità per l’Empoli di avere un giocatore pronto. E’ una scommessa bella e buona.

Stando a quanto raccolto la formula dovrebbe essere quella del prestito, con poi un diritto o un obbligo di riscatto da poter mettere. Il giocatore al momento non ha una valutazione eccessiva (si dovrebbe essere sui due milioni scarsi) ma per adesso non dovrebbe correre denaro. Sicuramente la scelta di Cerri sta nelle caratteristiche, ovvero quelle di essere un attaccante di fisicità che al momento non figura in rosa. Salvo contrattempi dell’ultima ora, Alberto Cerri dovrebbe essere ufficializzato settimana prossima.