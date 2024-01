Prima gara del 2024, ultima gara del girone di andata. Il Milan sarà la diciannovesima squadra sul cammino degli azzurri, nella stagione dell’ “appuntamento con la storia”, e con oggi si andrà a chiudere la prima metà della stagione. Una gara che potrebbe andare a cambiare di molto la sensazione di questo girone di andata che, in novanta minuti, potrebbe passare da pessimo e deludente a speranzoso e vicino ai punti sperati. Chiudere infatti con una sconfitta significherebbe girare a 13 punti, e se la Salernitana non fa punti, al penultimo posto in classifica. Difficile che i campani battano la Juve, ma potrebbe esserci anche lo “spettro” dell’ultimo posto. Diametralmente diverso lo scenario in caso di vittoria. Andando anche oltre ai sedici punti (sempre un filo sotto a quello sperato), la vittoria contro una big darebbe quell’iniezione di fiducia che in questo momento sarebbe davvero fortificante. Oltre, comunque, ad una classifica che ci potrebbe anche vedere – date le partite delle altre – con tre squadre sotto di noi. Chiaro è che il compito è di quelli ardui, contro un Milan che anche se non al suo massimo, ha sempre campioni che possono fare la differenza e la voglia di restare in zona Champions. In mezzo un pari che si, con il Milan sarebbe certo bicchiere mezzo pieno, ma resterebbe una classifica deludente a metà anno.

Il concetto del “non aver niente da perdere” non è concetto che piace molto ad Aurelio Andreazzoli, ma potremmo dire anche a tutti gli allenatori in generale. Ed in fondo è giusto anche cosi, ogni gara è pur sempre un’opportunità, ed ogni gara deve essere interpretata con il giusto spirito e con l’obiettivo di vincere, anche se sulla carta può apparire impossibile. Le leggerezza, quella sana, quella che non va confusa con la superficialità, può però essere un’arma vincente, e da sfruttare proprio nella gara di domani. Se ci pensate, le gare con Fiorentina e Napoli sono state vinte anche grazie anche questo principio, potendoci permettere di essere più “leggeri” degli avversari. Ma se ripensiamo anche al finale di gara con il Frosinone, come poi per ammissione dello stesso Andreazzoli, buttato il cappello per aria la squadra è andata vicina a riacciuffare un risultato che sarebbe stato clamoroso per come si era indirizzata la partita. Di contro, anche se questo rientra nella logicità delle cose, il secondo tempo di Cagliari è stato vissuto in maniera molto appesantita, per la paura di perdere una gara che avrebbe potuto aprire scenari non simpatici. Ecco, domani, assieme all’equilibrio, alla qualità, alle idee ed all’attenzione, servirà un po’ di sana leggerezza perchè si, noi non dobbiamo pensare di non aver niente da perdere, ma loro hanno sicuramente da perdere più di noi.

Capiremo soltanto domani se, finalmente, sarà la partita di Tommaso Baldanzi da Castelfiorentino. Le parole del mister azzurro, nel corso dell’abituale conferenza stampa, non hanno fatto luce sulla situazione. Si dice che il percorso sta andando nella giusta direzione, che il giocatore sta meglio, ma ascoltando bene il tono di Andreazzoli non traspare totale certezza sull’impiego dal primo minuto. Vedremo. Intanto l’Empoli deve arginare due “emergenze”. La prima la troviamo nel ruolo di terzino sinistro, dove sono fuori tutti e tre i giocatori che per caratteristiche possono ricoprire quel ruolo. Sarà una sorta di ballottaggio tra Ismajli e Luperto, con la sensazione che non ci si voglia privare del Lupo nella sua abituale posizione. Chissà però che a sorpresa non venga estratto un coniglio dal cilindro. L’altra situazione emergenziale la troviamo nel ruolo di mezzala destra. Qui c’è già più certezza su chi andrà dentro, ovvero quel Marin che ad oggi potrebbe anche essere giocatore “sacrificabile” sul mercato, proprio per quel ruolo dove si attende a gloria la nuova investitura per Zurkowski. Nè Kovalenko (costato) nè Fazzini (occhio) saranno convocati per la sfida con i rossoneri. Come scritto già nel pezzo delle probabili formazioni non ci attendiamo altre novità dall’undici di partenza. Ci attendiamo però un grande Empoli, un Empoli che – comunque vada – giochi la classica partita al 110%, voglioso di regalare ai proprio tifosi il migliore inizio dell’anno possibile. E battere il Milan al Castellani, in campionato…farebbe storia.