Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

I PROBLEMI OFFENSIVI AZZURRI – Empoli attacco più anemico della A 2023/24 con sole 10 reti segnate e squadra che manda in gol meno giocatori, appena 6 in 18 turni.

200 IN A PER CAPUTO – 200 in serie A per Francesco Caputo, che ha debuttato il 3 ottobre 2010 in Genoa-Bari 2-1. Bari, Empoli, Sassuolo e Sampdoria le maglie vestite.

UN MILAN “NERVOSO” – Milan “nervoso” con 5 espulsioni subite finora in 18 giornate.

UN TERZO DELLE RETI ROSSONERE NEI 15’ FINALI DI PRIMO TEMPO – Undici gol su 32 totali siglati dal Milan alla 18° giornata di campionato sono concentrati fra 31’ e 45’ di gara, inclusi recuperi, di fatto un terzo del totale.

MAI PAREGGIO PER GLI AZZURRI CON L’ARBITRO LA PENNA – Federico La Penna di Roma 1 l’arbitro di Empoli-Milan. Sono dodici i precedenti del fischietto romano con gli azzurri, con sei successi e sei sconfitte. La prima gara risale al gennaio 2013, quando il Novara superò 2-0 gli azzurri. La Penna ha poi diretto la sfida in casa della Pro Vercelli del marzo del 2013 (vinta 1-0 dall’Empoli) la vittoria casalinga, 1-0, con la Ternana dell’aprile del 2014 la sconfitta del maggio del 2015 sul campo del Verona ed infine, la passata stagione, le due vittorie casalinghe con Pescara (3-1) e Palermo (4-0). Nella stagione 2018/19, in A ha diretto Sassuolo-Empoli del settembre del 2018 con gli azzurri sconfitti 3-1, la sfida casalinga con l’Inter, con i nerazzurri vittoriosi per 1-0, Empoli-Genoa terminata 3-1 per i liguri e Juventus-Empoli 1-0, nel marzo del 2021, vinto 1-0 al in casa contro il Pordenone. Ultimo precedente a maggio dello scorso anno quando al Castellani Computer Gross Arena gli azzurri hanno superato il Bologna per 3-1. Con il Milan sono sette i precedenti con 3 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte.

DUE EX PER PARTE TRA EMPOLI E MILAN – Due ex azzurri oggi in rossonero; altrettanti ex Milan che oggi vestono la maglia dell’Empoli. Partendo dai due ex azzurri, Ismael Bennacer arrivò ad Empoli nell’estate del 2017 dall’Arsenal: l’algerino contribuì alla promozione azzurra in A e fece l’esordio nella massima serie proprio con la maglia dell’Empoli, chiudendo la sua avventura (per trasferirsi, come Krunic, proprio al Milan) con 77 gare e 3 reti. Rade Krunic arrivò invece ad Empoli nell’estate del 2015 e rimase in azzurro per 4 stagioni, giocando 119 gare con 12 reti. Venendo agli ex rossoneri, Mattia Destro si trasferì al Milan il 30 gennaio 2015 (in prestito oneroso con diritto di riscatto): debutto in rossonero due giorni più tardi, nel successo interno contro il Parma (3-1) e primo gol (saranno 3 in 15 presenze a fine stagione), curiosamente proprio contro l’Empoli il 15 febbraio nel pareggio 1-1 del Meazza. Infine Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, entrambe storiche bandiere rossonere, cresciuto nelle giovanili del Milan fino all’esordio in prima squadra il 2 febbraio 2020, a 18 anni contro il Verona; per lui in tre stagioni con i “grandi” 24 presenze tra campionato e coppe e 1 gol.

ANDREAZZOLI SEMPRE K.O. CONTRO PIOLI – Aurelio Andreazzoli sempre k.o. contro Stefano Pioli: 2 i precedenti, riferiti al duplice Empoli-Milan nella serie A 2021/22.

ANDREAZZOLI MAI VITTORIOSO NEI 5 PRECEDENTI CON IL MILAN – Tre i precedenti tecnici ufficiali tra Aurelio Andreazzoli – da allenatore – ed il Milan, con coach azzurro mai vittorioso: score di 2 pareggi e 3 successi rossoneri.

PIOLI SEMPRE A PORTA APERTA IN CASA AZZURRA – Diciassettesimo confronto in partite ufficiali per Stefano Pioli – da tecnico – contro l’Empoli: bilancio di 7 successi per l’attuale allenatore rossonero, 4 pareggi e 5 successi azzurri (tutti ad Empoli). Nelle 8 sfide al “Castellani” formazioni di Pioli sempre a porta aperta, totale di 14 reti al passivo.