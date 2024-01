Oltre 15000 i presenti domani al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli per Empoli-Milan, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma alle ore 12.30.

Restano disponibili i soli tagliandi del settore Curva Nord, in vendita al prezzo di € 35,00 (Ridotto Under 14, nati dall’8-01-2010, € 25,00) per i soli residenti in Toscana o con cittadinanza straniera. La vendita dei tagliandi del settore Curva Nord sarà attiva all’Empoli Store (aperto nella giornata di domani, domenica 7 gennaio, dalle ore 09:30 alle ore 12:00), alle biglietterie dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, aperte dalle ore 11.00, nei punti vendita Vivatciket della sola Regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it con la modalità stampa a casa (necessaria l’autodichiarazione di residenza). Empoli Football Club ricorda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

Empoli Football Club consiglia vivamente di arrivare (l’apertura dei cancelli avverrà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 10.30) al Carlo Castellani – Computer Gross Arena con largo anticipo per agevolare i controlli di routine ai varchi di ingresso e favorire l’accesso degli sportivi all’interno dello stadio. Nell’occasione, Empoli Football Club ricorda che all’interno dello Stadio non sarà consentito portare ombrelli con punta metallica, ma solo quelli senza punta, di dimensioni ridotte. Inoltre, per quanto non espressamente specificato, si invita a far riferimento al Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche”, consultabile all’indirizzo www.empolifc.com.

Secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico, la chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio è prevista alle ore 8.30 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare, sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio a partire dall’incrocio con via Serravalle a San Martino. I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio entreranno in vigore a partire dalle 8.30 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello). Si ricorda che i divieti di sosta valgono anche per i residenti e che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertain e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Carlo Castellani Computer Gross Arena’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite. Le strade interessate dalla chiusura sono, come sempre, queste vie: Bisarnella, Olimpiadi, Garigliano, Volturno, Po, Adige, Tevere, Barzino, Compagni, Parini, Manzoni, De Coubertin, Del Discobolo, Filippide, Petri, Carlo Castellani Computer Gross Arena, Giovanni XXIII, del Pentathlon.

TIFOSI OSPITI – Infine, si ricorda che i biglietti del settore ospiti di Curva Sud sono esauriti e che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo: è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. I supporter ospiti, per accedere allo stadio, dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est, con il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti che è situato di fronte al PalaAramini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto presumibilmente dopo le 15. Per il deflusso dei tifosi ospiti, i responsabili dell’ordine pubblico hanno stabilito che l’entrata in Fi-Pi-Li sarà come all’arrivo, quella di Empoli Est.