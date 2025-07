E M P O L I 2 P I S A 3

3′ Akinsanmiro, 17′ Tourè, 40′ Shpendi, 46′ Shpendi, 59′ Meister

EMPOLI (3-4-2-1) : Stubliar (46′ Perisan); Curto, Guarino, Carboni; Ceesay (38′ Ebuhei), Belardinelli, Ignacchiti, Moruzzi; Shpendi, Popov; Busiello (57′ Saporiti).

A Disp: Fulignati, Perin, Baralla, Moray, Bembista, Kaczmarski, Sodero, Asmussen, Zanaga, Monaco, Pasalic, Orlandi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

PISA (3-4-2-1) : Semper (46′ Scuffet); Lusuardi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Hojholt, Akinsanmiro, Angori; Tramoni, Meister; Moreo.

A Disp: Tyrell, Kandje, Calabresi, Sapola, Jevsnenak, Maucci, Bonfanti, Buffoni, Durmush, Andrade, Giani, Arena, Piccinini.

Allenatore: Alberto Gilardino.

ARBITRO: Sig. Rapuano di Rimini. Assistenti: Bianchini/Passeri.

LIVE MATCH

61′- Conquista una rimessa laterale l’Empoli nella propria metà campo.

59′- Torna in vantaggio il Pisa, coast to coast Meister fa fuori Guarino e Belardinelli. si presenta davanti a Perisan e lo batte con freddezza.

58′- Sventagliata di Shpendi a cercare Ebuhei ma il suo cross finisce direttamente sul fondo.

57′- Seconda sostituzione per gli azzurri: Saporiti per Busiello.

55′- Moruzzi guadagna un fallo, fischiato l’intervento dell’Ex Moreo.

53′- Notevole difficoltà nella trasmissione di palla per l’Empoli.

52′- Si stanno scaldando i componenti delle due panchine.

50′- Ancora un grave errore in uscita dalla difesa, disimpegno sbagliato di Belardinelli verso Guarino favorendo l’inserimento di Hojholt. Sul sinistro del danese ci mette una pezza Perisan.

49′- Destro di Akinsanmiro dalla lunga distanza alto sopra la traversa.

48′- Azzurri rinfrancati nel morale da questa rimonta.

46′- Gol Empoli– La pareggia Shpendi raccogliendo il cross di Moruzzi. Il suo lob ha scavalcato Scuffet baciando il palo prima di infilarsi nella porta sguarnita

46′- L’Empoli gioca il primo pallone della ripresa. Nell’intervallo Pagliuca ha inserito tra i pali Perisan per Stubljar stessa cosa per Gilardino con Scuffet che ha sostituito Semper.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo con il Pisa in vantaggio per 2-1 sull’Empoli. Azzurri sotto di due reti dopo poco più di un quarto d’ora poi Shpendi ha ridotto le distanze ma la differenza tra le due squadre per larghi tratti del primo tempo è stato ampia.

45′- Cross di Ignacchiti da sinistra direttamente oltre la traversa.

44′- Moruzzi guadagna una rimessa laterale nella metà campo azzurra.

43′- Busiello ruba palla, innesca Ignacchiti il quale perde un tempo di gioco favorendo la chiusura di Lusuardi in angolo. Dalla bandierina Busiello a trovare il colpo di testa di Guarino sul fondo.

41′- Sul capovolgimento di fronte Tourè viene francobollato da Carboni favorendo l’uscita di Stubljar.

40′- Gol Empoli- Shpendi raccoglie il cross di Carboni accorciando le distanze

39′- Intanto l’Empoli beneficia del terzo angolo. Sugli sviluppi del corner va Shpendi alla battuta di testa, anticipato sul fondo da un difensore.

38′- E’ uscito zoppicante il calciatore svedese vedremo quale sarà l’entità del suo infortunio.

38′- Ebuhei prende il posto di Ceesay.

36′- Alle viste una prima sostituzione per gli azzurri, Ebuhei si sta riscaldando in maniera intensa.

34′- Fallo in attacco di Busiello ma è il classe 2008 anche oggi il migliore degli azzurri.

33′- Bella chiusura di Curto su Tramoni.

31′- Ceesay da destra in mezzo all’area per Busiello, la sua girata si perde sopra la traversa.

29′- Fischiato da Capuano l’intervento di Ignacchiti su Tramoni.

27′- Si riprende a giocare con gli azzurri in possesso di palla.

25′- Coooling break.

23′- Punizione per gli azzurri affidata a Carboni. Il suo sinistro direttamente tra le braccia di Semper.

22′- Molti errori in fase di palleggio degli azzurri a liberarsi dalla pressione avversaria.

20′- Shpendi ci prova dal limite il suo sinistro viene respinto dalla retroguardia del Pisa.

19′- Bucata troppo facilmente la difesa azzurra anche in occasione della seconda rete nerazzurra.

17′- Arriva il raddoppio del Pisa, Akinsanmiro pesca Tourè che scambia con Moreo. Si presenta in area e con il diagonale fa secco Stubljar

16′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina destro sul secondo palo di Busiello a pescare l’inserimento di Popov. Il numero 7 non arriva sulla palla.

16′- Tourè genera il secondo angolo per la truppa di Guido Pagliuca.

14′- Ignacchiti finisce a terra poi colpisce nella caduta la palla con la mano. Capuano assegna punizione al Pisa affidata al destro di Semper.

13′- Busiello recupera palla all’altezza del vertice destro dell’area, entra in area, sul suo diagonale non arriva Shpendi.

12′- Fischiato un fallo in attacco agli azzurri. Si riparte con una punizione calciata da Semper.

11′- Si affaccia pericolosamente in avanti il Pisa. Destro di Tramoni respinto a centro area da Carboni.

10′- Ci prova da destra Ceesay ma il suo cross si perde sul lato opposto non trovando compagni.

9′- Punito l’intervento falloso di Akinsanmiro su Ignacchiti.

8′- Eccellente chiusura di Curto su Tramoni facendo ripartire l’azione degli azzurri.

7′- Moruzzi prova il cross da sinistra allontanato da Lusuardi.

5′- Azzurri subito chiamati ad inseguire, pagato un errore da matita blu in uscita dalla difesa.

3′- Si porta in vantaggio il Pisa con Akinsamiro, che approfitta di un clamoroso errore di Stubjar il quale poi non si intende con Guarino.

2′- Pareggia il conto dei corner la truppa di Gilardino.

1′- Il Pisa in maglia gialla fosforescente gioca il primo pallone della gara. Conquista il primo angolo la squadra azzurra. sinistro di Ceesay bloccato da Semper.

0′ – Da capire chi tra Carboni e Moruzzi andrà nei tre di difesa, lo capiremo a gara iniziata. Ebuehi dalla panchina, non recupera Ilie e nessuno dei lungodegenti. In cosa al LIVE la diretta streaming del match.

1° Tempo