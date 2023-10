E M P O L I 0 U D I N E S E 0

Al Castellani finisce a reti inviolate la sfida interna con l’Udinese. Un punticino che muove la classifica e che fa andare alla pausa con un mezzo sorriso. Mezzo perché la sensazione è che oggi si siano davvero lasciti due punti sul campo, contro una squadra decisamente in difficoltà che ha dimostrato di essere inferiore ai nostri. In questo c’è da mettere l’accento anche su un episodio che lascia più di qualche dubbio, ovvero il rigore prima assegnato (fallo su Cancellieri) e poi tolto. La squadra ha fatto un partita in linea con quelle viste da quando è arrivato Andreazzoli, palesando il giusto atteggiamento e provando a creare attraverso il gioco. Però il gol non vuole arrivare, e dopo otto partite stride davvero vedere che l’Empoli ne ha fatto soltanto uno. Ci sono diverse cose positive da riportare da questa partita, con anche la crescita di alcuni singoli come, ad esempio Cancellieri. Dietro non abbiamo rischiato praticamente niente, l’Udinese riporta un solo tiro in porta che è stato facile preda. Adesso arriva la pausa, ed arriva un tempo importante per permettere ad Andreazzoli di far completamente sua questa squadra. Certo, la classifica non è soddisfacente ed alla ripresa non ci saranno match facili, ma siamo certo che questo punto – anche se poco per quanto visto oggi – possa essere benzina, almeno questa deve essere la speranza. Il campionato corre…

EMPOLI (4-3-2-1) : Berisha; Ebuehi, Ismajli (75′ Walukiewicz), Luperto, Cacace; Marin (80′ Kovalenko) Grassi, Maleh; Baldanzi (80′ Gyasi), Cancellieri; Caputo (75′ Cambiaghi).

A Disp: Perisan, Caprile, Shpendi, Guarino, Ranocchia, Destro, Bastoni.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

UDINESE (3-5-2) : Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele (70′ Ferreira), Samardzic, Walace, Pereyra (70′ Payero) Kamara (80′ Akè); Thauvin (80′ Zemura) Lucca (63′ Success),

A Disp: Okoye, Mosca, Guessand, Zarraga, Quina, Tikvic, Camara, Kabasele, Zemura, Diawara, Pafundi.

Allenatore: Andrea Sottil

ARBITRO: Sig. Fabbri di Ravenna. Assistenti: Pagliardini/Barone. VAR: Nasca/Chiffi.

Ammoniti: 56′ Maleh (E), 58′ Grassi (E), 65′ Pereyra (U), 84′ Perez (U)

96′- Triplice fischio di Fabbri che sancisce lo 0-0 tra Empoli ed Udinese. Prestazione generosa degli azzurri, che hanno cercato in tutti i modi la via del gol palesando imprecisione ed un pizzico di precipitazione, andando vicini al gol con Cancellieri e Cambiaghi. Quello del gol resta un problema da risolvere per gli azzurri.

96′- Dalla bandierina Marin per Kovalenko, il suo cross allontanato da Bijol.

95′- Ancora il numero 28 azzurro si proietta in area, chiude in angolo su di lui Kristensen.

94′- Gyasi pesca in area Cambiaghi il suo destro si perde a lato alla destra di Silvestri.

93′- Ebuhei si guadagna un corner da destra, tutti dentro i saltatori. La scodella in area Marin prova la deviazione Luperto, allontana la difesa friulana.

92′- Gyasi perde palla nei pressi del vertice destro dell’area, sul proseguo dell’azione fallo commesso ai danni di Samardzic.

92′- Fischiato un fallo di Payero ai danni di Luperto.

90′- Assegnati sei minuti di recupero.

90′- Cancellieri! il numero 20 azzurro servito in area da Gyasi che era stato messo in movimento da Kovalnko, il suo sinistro di prima intenzione si perde a lato di poco.

89′- Cambiaghi si procura una rimessa laterale. Scarico di Cambiaghi per Maleh, il suo tiro viene respinto.

88′- Pericolosa l’Udinese con una sgroppata di Akè, esce con i tempi giusti Berisha.

87′- Fallo fischiato a Cambiaghi ai danni di Bijol.

85′- Sventagliata di Luperto a cercare Cambiaghi ma il numero 28 non riesce ad agganciare la sfera.

84′- Ammonito Perez per fallo ai danni di Marin

82′- Spunto di Cambiaghi sulla destra il suo cross viene respinto da Perez.

80′- Ultimi cambi per Sottil: Zemura ed Akè per Kamara e Thauvin.

80′- Altro doppio cambio per gli azzurri: Kovalenko e Gyasi per Marin e Baldanzi.

79′- Sull’altra sponda Ebuhei preoccupato dell’arrivo di Success regala corner ai friulani.

78′- Walukiewicz recupera palla nella metà campo avversaria ma poi si trascina il pallone in fallo laterale.

77′- Andreazzoli passa la 4-3-1-2 dove Baldanzi nel ruolo di trequartista puro alle spalle di Cancellieri e del subentrato Cambiaghi.

75′- Doppia sostituzione per Andreazzoli: Walukiewicz e Cambiaghi per Ismajli e Caputo.

74′- Percussione sulla sinistra di Success il suo cross deviato in angolo da Ismajli. Rimane a terra il difensore albanese dell’Empoli. Alle viste il cambio per lui.

72′- Baldanzi manda in profondità Caputo, l’attaccante azzurro si porta sull’esterno il suo sinistro non inquadra la porta di Silvestri. Tutto fermo per il fuorigioco del centravanti dell’Empoli.

70′- Doppio cambio operato da Sottil: Ferreira e Payero per Ebosele e Pereyra.

69′- Sugli sviluppi della punizione gli azzurri attuano uno schema complicato. Cross dalla destra di Ebuhei per Caputo anticipato da Bijol.

68′- Baldanzi guadagna una punizione all’altezza dei 20 metri dalla porta di Silvestri, spostato sulla destra.

67′- Percussione di Cacace che perde palla in maniera ingenua, sul capovolgimento di fronte fallo di Marin su Ebosele.

65′- Prima ammonizione nelle file dell’Udinese, ne fa le spese Pereyra per aver allontanato la sfera a gioco fermo.

64′- Subito pericoloso proprio il neo entrato Success, il suo sinistro respinto in angolo da Berisha.

63′- Arriva il primo cambio della gara, lo effettua L’Udinese: Success per Lucca

62′- Intanto si sono spenti alcuni riflettori del “Castellani”. Sugli sviluppi dell’Azione degli ospiti rimane a terra Luperto.

60′- Viene tolto il rigore agli azzurri. Proteste vibranti dei giocatori azzurri per la decisione appena presa.

59′- Fabbri va al Var per verificare il contatto tra i due.

58′- Ammonito Grassi per fallo su Samardzic.

58′- Rigore assegnato all’Empoli per fallo di Samardzic su Cancellieri.

57′- Sinistro di Samardzic a lato di poco alla destra di Berisha.

56′- Maleh è il primo ammonito della gara per fallo su Samardzic

55′- Maleh mette in movimento Baldanzi sulla sinistra, il suo cross a trovare la sponda di Caputo che intendeva servire a rimorchio Marin anticipato da un difensore ospite.

54′- Lungo lancio di Maleh per Caputo anticipato da Bijol. Tiene viva l’azione Maleh, il suo servizio arretrato per Marin: il sinistro del romeno sopra la traversa.

53′- Percussione centrale di Cacace il suo servizio per Caputo anticipato da Bijol.

52′- Marin si procura una rimessa laterale in zona d’attacco azzurra.

50′- Cancellieri ruba palla a Perez lungo l’out sinistro il suo cross troppo lungo per Caputo. L’attaccante azzurro rimane a terra.

49′- Fischiato un fallo in attacco a Lucca. Si riparte da Luperto che appoggia verso Berisha.

48′- Bella incursione di Marin per Caputo che perde il tempo per il tiro, si chiude la difesa ospite.

47′- Cancellieri procura una rimessa laterale nei pressi della bandierina.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo, in campo gli stessi 22 che hanno dato il via al match.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo sul risultato di 0-0 tra Empoli e Udinese, gara prevalentemente equilibrata che è andata avanti a strappi. Pericolosi gli azzurri con Marin e Baldanzi, in entrambi le situazioni Silvestri si è opposto deviando in angolo. Gol annullato a Caputo per fuorigioco, ospiti pericolosi con Samardzic su cross di Pereyra.

46′- Si procura una rimessa laterale l’Empoli. Cross di Ebuhei da destra a trovare la deviazione aerea di Caputo con palla sul fondo.

45′- Fischiato un fallo in attacco a Cancellieri.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Cacace la mette sul secondo palo a cercare l’inserimento di Ebuhei, anticipato in spaccata da Kamara.

43′- Si mantiene in zona d’attacco l’Udinese nella metà campo azzurra. Cross di Thauvin a pescare Lucca, il suo colpo di testa sul fondo.

41′- Thauvin si propone sulla sinistra il suo tiro viene respinto in angolo da Ismajli.

40′- Dopo il consulto con il Var viene annullato il gol agli azzurri.

39′- Gol degli azzurri, cross di Baldanzi sul quale Caputo devia alle spalle di Silvestri.

38′- Alza i ritmi la squadra di Andreazzoli.

37′- Sull’altra sponda imbucata di Samardzic per Ebosele il suo cross respinto da Ismajli.

35′- Strappo di Cancellieri sulla sinistra, scarica per Baldanzi: il suo destro a botta sicura respinto da Silvestri.

33′- Marin di prima intenzione per Caputo la sua sponda per Cancellieri viene fermato da Walace.

31′- Cross dalla sinistra di Samardzic sul primo palo dove Lucca non arriva per la deviazione vincente. Tiene viva l’azione Ebosele la rimette in mezzo respinge la difesa azzurra.

29′- Cancellieri si mette in proprio superando due avversari il suo sinistro da 20 metri sopra la traversa.

27′- Azione avvolgente dell’Udinese, cross di Ebosele sul quale Berisha interviene in maniera scomposta tiene viva l’azione Pereyra per Samardzic, il suo sinistro non inquadra la porta.

25′- Thauvin addomestica palla al limite dell’area serve Samardzic, il suo destro sopra la traversa.

23′- Percussione di Samardzic chiude Luperto facendo rimbalzare la sfera sul sinistro del croato.

21′- Rimessa laterale in favore della squadra friulana.

19′- Bella percussione centrale di Cacace, allarga per Marin: il romeno arma il destro che obbliga alla deviazione sulla propria destra di Silvestri.

18′- Grassi procura il secondo angolo per l’Empoli. Dalla bandierina va come sempre Marin, Maleh con coraggio cerca il tiro al volo con palla ampiamente sopra la traversa.

16′- Grassi premia l’inserimento a destra di Ebuhei, il suo cross respinto dalla retroguardia ospite.

14′- Primo quarto d’ora prevalentemente equilibrato, predominio territoriale delle truppa di Andreazzoli con l’Udinese che si affida alle ripartenze.

12′- Pereyra si libera di Ebuhei il suo cross nel cuore dell’area azzurra trova la deviazione acrobatica di Samrdzic, il suo colpo di testa si perde a lato alla sinistra di Berisha. Grosso pericoloso corso dall’Empoli in questa occasione.

11′- Samardzic si mette in proprio, il suo sinistro deviato in corner da Ebuhei. Dalla bandierina lo stesso serbo con traiettoria velenosa, allontana Maleh.

10′- Il retropassaggio di Grassi obbliga Berisha ad una impegnativo rinvio.

9′- Bella chiusura di Isamjli su Thauvin in fallo laterale, l’ultimo tocco è dell’attaccante francese dell’Udinese. Rimessa laterale per L’Empoli.

8′- Grassi subisce il fallo di Lucca nei pressi della linea mediana del campo. Fabbri assegna la punizione agli azzurri.

7′- Fondamentale la deviazione di Luperto nel cuore dell’area azzurra, palla nuovamente sul fondo. Secondo angolo in favore per i friulani.

6′- Pasticcia l’Empoli regalando il primo angolo all’Udinese.

4′- Si mantiene in zona d’attacco la squadra azzurra, guadagnando una rimessa laterale dal proprio fronte destro. Si appresta alla battuta Ebuhei.

2′- Lancio lungo di Ismajli a pescare Ebuhei alle spalle della difesa friuliano, il destro di prima intenzione del numero 24 azzurro respinto in angolo da Kamara.

1′- Il primo pallone del match viene giocato dall’Udinese in completa casacca arancione, risponde l’Empoli in completo azzurro.

0′ – Cacace sta bene e parte dal primo minuto, come il ritrovato Ismajli. In cabina di regia va Grassi, Cancellieri davanti per Cambiaghi. Chi invece non recupera dall’influenza è Fazzini che non va nemmeno in panchina. Caprile in panchina.

1° Tempo