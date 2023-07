Andiamo a vedere quello che è, o potrebbe essere il futuro prossimo, di quei calciatori che dopo la passata annata non sono più nella rosa azzurra:

VICARIO – Definitivo al Tottenham

UJKANI – Svincolato al momento non ha squadre su di lui. Attenzione che non torni in ottica azzurra dovesse andare via Perisan.

DE WINTER – Terminato il prestito è tornato alla Juventus. Le ultime lo danno molto vicino ad un nuovo prestito, destinazione Genoa.

PARISI – Definitivo alla Fiorentina.

DEGLI INNOCENTI – E’ in prestito al Lecco con riserva, in attesa di capire le decisioni sulla squadra lombarda.

BANDINELLI – Definitivo allo Spezia

AKPA AKPRO – E’ rientrato alla Lazio per fine prestito. Sembrava che ci potesse essere un tentativo da parte dell’Empoli ma il giocatore vorrebbe tornare a giocare in Francia.

CAMBIAGHI – E’ tornato all’Atalanta per fine prestito. In tanti lo vorrebbo ma dovrebbe iniziare la stagione con la Dea.

PJACA – E’ rientrato alla Juve dopo il mancato riscatto. Al momento si allena con i bianconeri che però potrebbero regalare il cartellino a chi si dimostrasse interessato.

VIGNATO – E’ rientrato al Bologna dopo il mancato riscatto. Il giocatore non è nei piani dei rossoblù e si allena da fuori rosa, per lui qualche timido interesse dalla serie B.

SATRIANO – E’ rientrato all’Inter per fine prestito. L’Inter lo ha rigirato in prestito allo Stade Brestois.

DESTRO – Finito l’anno di contratto è al momento svincolato. Sembrava potesse andare al Verona ma adesso su di lui solo Reggiana, Como ed Ascoli.