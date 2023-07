È ufficiale la nuova sinergia che lega Empoli Football Club e Memorabid, la prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente a memorabilia ed esperienze sportive. La nostra Onlus Empoli For Charity metterà in asta ogni settimana cimeli speciali (autografati e preparati o indossati in gara dai calciatori) ed esperienze esclusive per permettere a tutti i tifosi di sentirsi coinvolti attivamente nelle attività della squadra.

Si partirà già ad inizio agosto con due esclusive experience per la prima di campionato del 19 contro l’Hellas Verona, e con le aste legate alla nuova maglia che verrà presentata a breve. Tutti i tifosi potranno trovare le aste targate Empoli FC sulla piattaforma digitale di Memorabid, nello specifico al link diretto: www.memorabid.com/empoliforcharity