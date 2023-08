Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interessamento del Bari verso il nostro portiere Samuele Perisan e nelle ultime ore un altra squadra di Serie B si è aggiunta alla corsa all’azzurro, l’Ascoli.

Secondo le ultime notizie, proprio il Bari starebbe insistendo per Perisan viste le difficoltà ad arrivare all’obiettivo principale, il portiere brasiliano del Gremio, Brenno. Difficile dire quante possibilità ci siano nella riuscita dell’operazione visto che l’Empoli non vorrebbe privarsi del proprio portiere che si è dimostrato affidabile quando nel corso dell’ultima stagione è stato chiamato in causa per l’infortunio di Vicario. Inciderà molto anche la volontà del giocatore che potrebbe essere attratto dalla possibilità di essere titolare in una squadra prestigiosa della prossima B.

Ovviamente, nel caso si arrivi alla cessione, la società azzurra dovrà necessariamente tornare sul mercato in cerca di un portiere da affiancare a Elia Caprile, arrivato nei giorni scorsi in prestito dal Napoli.

Vedremo gli eventuali sviluppi nei prossimi giorni.