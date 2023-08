Tornano oggi a lavorare i ragazzi di Zanetti. Chiusa la parentesi austriaca, e terminato di fatto il ritiro, la squadra da oggi riprenderà il percorso per arrivare al meglio all’inizio della stagione. Prima del debutto in campionato ci saranno però due partite: la prima si giocherà questo sabato a Friburgo (calcio d’inizio alle 15:30), la settimana successiva ci sarà la Coppa Italia contro il Cittadella.

Da oggi si unisce al gruppo anche Giuseppe Pezzella; con il suo arrivo la squadra si completa con almeno due giocatori per posizione. Alla ripresa dei lavori verranno valutate le condizioni di Tommaso Baldanzi che è rimasto fuori dall’ultima amichevole per via di un problema muscolare. Dovrebbe poi tornare definitivamente in gruppo Marin. Settimana importante per far amalgamare sempre di più i nuovi, che oggettivamente sono quelli che stanno palesando maggiori difficoltà.