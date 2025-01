Il centrocampista azzurro Jacopo Fazzini, al centro di trattative di mercato, non è stato convocato dal tecnico D’Aversa per la gara di domani a Venezia. Il giocatore è ormai a un passo dalla cessione e sarebbe una corsa a due; Lazio e Napoli.

Da quello che trapela non ci sarebbe ancora un accordo definitivo tra Empoli e Lazio e quindi c’è da registrare il forte inserimento del Napoli che vorrebbe puntare sul giovane talento classe 2003 vista anche la partenza di Folorunsho verso Firenze. Secondo quanto battuto poco fa dal giornalista di mercato Matteo Moretto, sarebbero in corso contatti costanti tra Empoli e Napoli per provare ad arrivare a un accordo con la Lazio che comunque rimane ancora in vantaggio.

L’operazione si dovrebbe concludere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ancora incerte le cifre.

Sono ore decisive per il futuro di Jacopo Fazzini che sta per lasciare la maglia azzurra.