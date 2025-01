Ultima giornata del girone di andata e scontro diretto salvezza contro il Venezia di Di Francesco. Dopo tre KO consecutivi, nonostante la prestazione non sia mai mancata, per gli azzurri arriva una partita in cui tornare a far punti diventa quasi un obbligo; più per motivi morali/psicologici che di classifica. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2, anche perchè non sarà convocato Fazzini (al centro di troppi discorsi di mercato e non motivato) che poteva essere ago della bilancia sul modulo. Si potrebbe rivedere lo stesso centrocampo visto contro il Genoa, anche se c’è da valutare Maleh che potrebbe essere chiamato in causa e potrebbe sia andare nei cinque di centrocampo o far cambiare l’assetto. Altro dubbio di formazione lo troviamo in difesa dove rientra Viti che però dovrebbe partire dalla panchina, in questo caso da capire chi tra Cacace e De Sciglio.

Gli indisponibili sono: Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Haas, Pellegri, Fazzini.

Mister D’Aversa non vuole assolutamente sottovalutare l’avversario e chiede grande concetrazione per tornare a far punti. Come detto, motiva la scelta di Fazzini per via di una non convizione del giocatore

Sarà un 3-5-2 quello che metteranno in scena gli arancioneroverdi. La formazione dovrebbe essere abbastanza scontata con Oristanio e Pohjanpalo davanti. In campo dal primo minuto dovrebbe esserci Andersen, in cabina di regia si muoverà Nicolussi Caviglia. Non dovrebbe recuperare Duncan e tra gli indisponibili ci sono anche Sagrado, Raimondo e Svoboda.

Il tecnico Di Francesco non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.

3-5-2: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo.