Il centrocampista dell’Empoli, Jacopo Fazzini, ha letto quest’oggi il giuramento del Torneo di Viareggio. A margine dell’evento ha scambiato alcune battute sul derby in programma domenica con la Fiorentina:

“Domenica sarà sicuramente un bel derby e una bella partita. Mi auguro che la lettura di questo giuramento mi porti fortuna, magari chissà proprio domenica contro i viola. Per quanto mi riguarda sarebbe una bellissima emozione segnare per me. Noi giocatori sappiamo molto bene che quella di domenica per Empoli non è una partita come le altre. La squadra è molto carica, in più veniamo da un periodo modo positivo, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Bisogna continuare cosi”.