Dopo l’esperienza di Coppa si torna a pensare al campionato e lo si fa con quella che è la madre di ogni partita: il derby con la Fiorentina. Si gioca al “Franchi” una gara difficile con i viola in corsa per un posto in Europa e gli azzurri a caccia di punti bonus per la salvezza. Vediamo le ultime.

Si torna al 3-4-2-1 con la formazione che in questo momento rappresenta il meglio, una formazione che dovrebbe avere alcune diversità rispetto a quella vista con il Venezia. Da capire bene le condizioni di Ismajli che però potrebbe già partire dal primo minuto. Dubbio Marianucci-Goglichidze e poi Viti a completare il reparto. L’importante cartuccia rappresentata da Anjorin dovrebbe essere sparata dall’inizio con poi una staffetta con Henderson. Torna Pezzella come mezzala sinistra, ricordiamo che Cacace è squalificato. In avanti Fazzini ed Esposito saranno a supporto di Colombo, attenzione però a Solbakken. Si ferma Ebuehi.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Maleh, Kouamé, Sazonov, Zurkowski, Haas e Pellegri, Cacace

Mister D’Aversa vuole concretezza per provare a strappare un risultato a Firenze che, oltre alla classifica, porterebbe grande gioia per la piazza.

In casa viola si adotterà il 3-5-2 come modulo. I viola dovranno far fronte alle assenze di Kean (motivi familiari) e Dodo. In avanti agiranno Beltran e Gudmundsson. L’ex Parisi è in predicato di partire titolare e potrebbe mettersi a destra in sostituzione del brasiliano. Dovrebbe essere a disposizione Colpani. Rispetto all’ultima gara si dovrebbe vedere Folorunsho dal primo minuti per Fagioli.

Il tecnico Palladino non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Parisi, Madragora, Cataldi, Folorunsho, Gosens; Gudmundsson, Beltran.

3-4-2-1: Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.