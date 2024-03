l Giudice Sportivo, dopo la 28esima giornata di Serie A, ha squalificato 9 giocatori in vista del prossimo turno di campionato tra cui l’azzurro Jacopo Fazzini che salterà la gara con il Bologna.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

HENRY Thomas (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PEREZ Patricio Nehuen (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDA Lameck (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

DOIG Josh Thomas (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

FAZZINI Jacopo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

KASTANOS Grigoris (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

SABELLI Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario