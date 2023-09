Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni sulle partite fin qui disputate della 6ª giornata di Serie A: multe per Napoli ed Empoli, inibito fino all’8 ottobre il presidente dei toscani Corsi. Un turno di squalifica e ammenda per Kaba del Lecce.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI per responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 OTTOBRE 2023

CORSI Fabrizio (Empoli): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara parole offensive.