Si è giocata la 6a giornata di Serie A che ha visto la sconfitta a sorpresa della capolista Inter a San Siro contro il Sassuolo. Inter che era passata addirittura in vantaggio con Dumfries per poi subire la rimonta neroverde con le reti di Bajrami e di un grandissimo Berardi. Vince il Milan in trasferta a Cagliari e raggiunge in testa alla classifica proprio i cugini nerazzurri. Alle loro spalle la Juventus che batte di misura il Lecce. Torna ai tre punti anche la Lazio mentre il Napoli travolge di reti l’Udinese in crisi di risultati. Prima vittoria per l’Empoli che batte la Salernitana in un importantissimo scontro salvezza. Nei posticipi del giovedì il Frosinone ferma anche la Fiorentina sull’1-1 dimostrandosi una squadra difficile da affrontare, in parità anche la sfida tra Monza e Bologna. Nel dopo gara il Monza ha ufficializzato il colpo Papu Gomez che andrà a sostituire l’infortunato Caprari. Infine clamorosa vittoria del Genoa che rifila 4 reti alla Roma con Mourinho sempre più in crisi.

Questi i risultati e la classifica di Serie A:

JUVENTUS-LECCE 1-0

CAGLIARI-MILAN 1-3

EMPOLI-SALERNITANA 1-0

VERONA-ATALANTA 0-1

INTER-SASSUOLO 1-2

LAZIO-TORINO 2-0

NAPOLI-UDINESE 4-1

FROSINONE-FIORENTINA 1-1

MONZA-BOLOGNA 0-0

GENOA-ROMA 4-1