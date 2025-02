Sono state diramate dalla Lega di Serie A le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare della 23^ giornata, terminata ieri sera con il Successo della Lazio sul campo del Cagliari per 2-1. Gli azzurri dovranno fare a meno nella prossima gara con il Milan di Maleh, fermato per una giornata in seguito all’espulsione subita domenica contro la Juventus. Vediamo gli altri fermati per il prossimo turno:

Comuzzo (Fiorentina), De Winter (Genoa), Dumfries (Inter), Kone (Roma). Entra in diffida Gyasi, mentre torneranno a disposizione, dopo aver scontato il turno di squalifica Pezzella e Grassi