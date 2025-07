In attesa del ritorno delle pagelle (con la prima gara ufficiale) andiamo a trovare chi si è distinto e che invece è da rivedere dopo la gara amichevole con la Virtus Entella

OVER THE TOP

IGNACCHITI

Il ragazzo rientrato dal prestito alla Reggiana è uno di quelli che si sta mettendo maggiormente in evidenza. Bene nelle prime due uscite, si conferma anche contro i pari categoria dell’Entella. Andando oltre al gol segnato, bravo nel farsi trovare nella giusta posizione, Ignacchiti gioca una gara molto diligente palesando fosforo e visione. Fa bene ambedue le fasi di gioco e si dimostra sempre preciso nella giocata.

ORLANDI

Messo nella posizioni di trequarti, il classe 2007, si distingue per intraprendenza e diverse giocate davvero proficue. Bravo tra le linee e nell’uno contro uno, ma è attento anche quando deve ripiegare. Serve alcuni palloni interessanti che non trovano grande fortuna. Vero, sbaglia clamorosamente un gol, che poi però nella stessa azione trova la finalizzazione vincente di Ignacchiti.

GUARINO

Fino all’infortunio era forse il giocatore che ieri era entrato maggiormente negli occhi. La difesa azzurra ha necessità di mettere dentro maggiore esperienza e sostanza, lui però sta dimostrando crescita evidente e potrebbe giocarsi le sue carte. Speriamo che l’infortunio sia di lieve entità.

UNDER THE TOP

CARBONI

Siamo all’inizio e si giudica quello visto nella specifica gara. Carboni non era andato onestamente bene nemmeno con i Mobilieri, ieri ha palesato diverse difficoltà, da posizionamento alla coordinazione, dalla parte atletica a quella qualitativa. Giocatore ad oggi indietro e non pronto per un posto da titolare in B.

IL MOMENTO

Si ancora, ci ripetiamo. Il momento è complicato e quello che lo rende ancor più complicato è il fatto che il tempo passa. La squadra ad oggi è ancora un cantiere apertissimo che mostra più lacune che cose positive. Siamo indietro. La dirigenza ha l’obbligo di capire bene questo momento ed operare al meglio per poter mettere dentro maggiore qualità e solidità. In tutti i reparti, ma davanti in maniera assoluta. Il lavoro di Pagliuca non è semplice anche perchè si continuano a registrare assenze, quella di Ilie ieri (non dovrebbe essere niente di serio) la si è vista tutta. Non c’è un dietro la lavagna netto ma le prove di alcuni giocatori sono state ampiamente sotto la sufficienza; Shpendi rientrava da poco ma deve assolutamente fare di più se vuol essere protagonista, Indragoli è stato troppe volte messo in difficoltà ed è giusto valutare un prestito in C, Curto ha giocato poco ed in quel poco si è fatto notare solo per un fallo da rosso.