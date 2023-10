Tommaso Baldanzi è partito dal 1′ minuto nella gara di oggi pomeriggio, ancora in corso mentre scriviamo, contro la Norvegia, valevole per le qualificazioni all’Europeo Under 21. Schierato come seconda punta accanto a Esposito, è stato il grande protagonista fino a quando è rimasto in campo, costretto poi al 56′ a lasciare per infortunio.

Al 25′ del primo tempo proprio Tommaso ha segnato la rete dell’1-0, ha saltato due avversari e una volta entrato in area ha calciato in diagonale mettendo la palla alle spalle del portiere avversario. A inizio ripresa, al 46′, ancora protagonista nella rete del raddoppio dell’Italia, siglato da Pio Esposito su assist proprio di Baldanzi, andato via a un avversario sulla fascia destra. Il giocatore, pochi minuti dopo, si è fatto male ed è uscito zoppicando. Nei minuti successivi alla sostituzione è rimasto seduto in panchina con il ghiaccio. Da capire l’entità dell’infortunio anche se potrebbe essere stata causato da una botta presa durante il primo tempo.

La speranza di tutti i tifosi azzurri è che sia un infortunio lieve e che possa essere in grado di recuperare in tempo per il derby di Firenze, lunedì prossimo al Franchi.