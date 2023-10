Sono ormai due mesi che lo Stadio di Empoli ha preso il nome di ”Carlo Castellani Computer Gross Arena”.

Dell’aggiunta del nome dello sponsor a quello storico dello Stadio si parlò per la prima volta il 17 luglio scorso, presso la sede della Computer Gross, in occasione della conferenza stampa indetta per presentare il rinnovo della sponsorizzazione dell’azienda di Villanova con l’Empoli FC. Quasi un mese dopo l’Empoli FC con un messaggio whatsapp dell’ 11 agosto inviava alla stampa (testualmente) la seguente comunicazione ”…a partire dalla stagione in corso il nostro stadio assumerà la denominazione ”Carlo Castellani Computer Gross Arena”. Vi invitiamo ad usare la dicitura corretta in ogni vostra futura comunicazione…”.

Con questo nuovo nome sono stati fatti cartelloni posti sulla facciata esterna dello Stadio e tale nuovo nome passa nei led luminosi che circondano il terreno di gioco.

La stampa e i media locali si sono adeguati a chiamare lo Stadio con questo nome lunghissimo.

Tuttavia, da quel 17 luglio e soprattutto dall’11 agosto scorsi, abbiamo avuto la curiosità di conoscere se e come l’Empoli FC avesse potuto decidere di cambiare il nome dello Stadio in totale autonomia, dal momento che lo Stadio è ancora di proprietà del Comune e il cambio del nome è una specifica competenza che la legge 1188 del 1927 assegna al Consiglio del Comune che dello Stadio ha la proprietà. Ce lo siamo chiesti perché il nome dello Stadio di Empoli non è un nome qualsiasi ma qualcosa che ha a che vedere con la storia della città e tocca sensibilità di tanti cittadini che quella storia hanno vissuto o che conoscono.

I

Perciò in data 24 agosto 2023 abbiamo richiesto al Comune di Empoli (in virtù dell’art. 5, comma 2, del D.Lg. 33 del 14 marzo 2013) ”…di prendere visione degli atti autorizzativi e/delle Determinazioni e/o delle Deliberazioni in base i quali si è proceduto al cambio del nome dello „”Stadio Carlo Castellani” in „”Carlo Castellani Computer Gross Arena”. Il Comune non ci ha risposto nei termini previsti e abbiamo dovuto ricorrere al Difensore Civico della Regione Toscana avverso la mancata risposta da parte del Comune di Empoli alla nostra istanza. A quel punto il Comune di Empoli, nella persona del Segretario Generale Dr.ssa Rita Ciardelli, nella sua qualità di incaricato quale “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, il 6 ottobre 2023 ci ha così risposto:

Con la presente, in risposta alla Sua istanza di accesso generalizzato di cui in oggetto, comunichiamo quanto riferito dal Settore V – Lavori Pubblici e Patrimonio, secondo cui non sussistono atti autorizzativi e/o determinazioni e/o atti deliberativi in base ai quali questa Amministrazione abbia proceduto al cambio del nome dello Stadio “Carlo Castellani” in “Carlo Castellani Computer Gross Arena”.

In pratica il Comune non ha dato alcuna autorizzazione.

Ci siamo allora domandati se il caso di cui si parla non sia la fattispecie di quello che con un termine inglese viene chiamato in gergo tecnico “naming rights” (= Diritti di denominazione). In pratica è una sponsorizzazione, anzichè di un prodotto, di un impianto sportivo. In Italia è il caso degli Stadi di Torino (Juventus) ALLIANZ STADIUM, di Bergamo GEWISS STADIUM, di Sassuolo MAPEI STADIUM – di Monza U-PAWER STADIUM, di Udine BLUENERGY ARENA. I casi dello Stadio di Udine e di quello di Monza si avvicinano a quella che potrebbe essere la situazione dello Stadio di Empoli. A Udine nel 2013 l’Udinese, dopo aver eseguito i lavori per il rifacimento dello Stadio, ottenne dal Comune anche il diritto di superficie, e quindi la proprietà dall’impianto, per 99 anni, fino al 2112. A Monza il diritto di superficie, ottenuto dal Comune nel 2018 è invece per 45 anni.

Nei casi sopra evidenziati c’è un fattore comune a tutti: la proprietà dell’impianto! Cosa che l’Empoli FC non ha. E non la potrà avere fino a quando, ultimato l’iter burocratico del project financing sul quale sta lavorando, non avrà ottenuto dal Comune l’assegnazione dei lavori e non avrà stipulato con l’Ente Locale una apposita convenzione che vada a sostituire quella in essere ottenendo la proprietà dell’impianto in diritto di superficie.

Sorgono a questo punto spontanee due domande.

La prima: l’Empoli FC aveva la facoltà di decidere sul nome dello Stadio? Aveva l’autonomia per farlo? Ne ha informato il Comune?

E da qui si arriva si arriva alla seconda domanda: il Comune di Empoli è stato messo a conoscenza di questa scelta? L’ha condivisa? L’Empoli FC non necessitava di una autorizzazione da parte del proprietario dell’impianto, cioè del Comune?

Sia chiaro. Nessuni qui mette in discussione il diritto di un privato di fare tutte le sponsorizzazioni che crede. E comprendiamo come certi processi economici e commerciali possano anche riguardare frammenti della storia. Ma il metodo con cui questa “operazione” è stata gestita ci ha lasciato e ci lascia molto perplessi. La risposta che ci ha dato il Comune è disarmante: in pratica ci ha detto che non ne sa niente. Noi sapevamo che il nome delle strade, delle vie, delle piazze, dei monumenti, dei luoghi pubblici, fossero di competenza del Comune, lo abbiamo scritto. Non è così? La fattispecie del Castellani” è un’ altra cosa? Ma cosa? Ce lo spieghino!

Del modo un po’ sottotraccia con il quale questa vicenda è stata gestita e del silenzio di chi invece avrebbe dovuto risponderne ne avremmo fatto e ne faremmo volentieri a meno.