A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere dell’Empoli ma di proprietà del Napoli:

“Si è fatto male per cui non sta giocando. Ora si è rimesso in pista e vuole dimostrare che in Serie A può far bene e sta lavorando duro per riprendersi il suo posto. I fatti oggi dicono che è ad Empoli e vuole tornare subito in pista, poi vedremo cosa accadrà in futuro”.