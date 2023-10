In vista della sfida che si giocherà lunedi prossimo a Firenze, abbiamo scambiato alcune battute con il collega Luca Cellini dell’agenzia “Italpress”

Ciao Luca. Lunedi prossimo si torna in campo e sarà derby. La Fiorentina sembra in un vero momento di grazia, sbaglio se dico che questo avvio di stagione sta andando anche oltre le più rosee aspettative?

“Si, indubbiamente quello che sta facendo la Fiorentina sta andando ogni oltre previsione positiva della scorsa estate. L’obiettivo in campionato è e rimane migliorare la classifica della passata stagione, ma nessuno, oggettivamente, si immaginava una squadra viola oggi al terzo posto, a pari merito con una formazione ‘top’ come la Juventus. Io penso che i gigliati sicuramente abbiano impattato bene la stagione ma godano anche di squadre, come Lazio, Roma ed Atalanta, che stanno avendo ancora un rendimento troppo discontinuo per il loro livello”.

Di contro c’è un Empoli che non è partito come avrebbe voluto, ed il cambio di allenatore dopo quattro giornate ne è riprova. Andando oltre i gol che non arrivano, troppo facile, cosa è mancato secondo te fin qui?

“L’Empoli ha pagato un mercato un po’ cervellotico ed un allenatore, Paolo Zanetti, che anche per le partenze di giocatori come Vicario e Parisi, che erano perni imprescindibili, ed autentici punti di forza, non ha saputo dare la sua impronta fin dall’inizio, pagando inesorabilmente alcune circostanze. Penso alla inopinata sconfitta casalinga contro il Verona, ma anche un calendario che l’ha vista sfidare quasi tutte le migliori squadre di serie A. Ovvio che però la sterilità offensiva è quella che si è fatta maggiormente sentire, e la riprova ne è lo zero a zero ingiusto dell’ultima gara prima della sosta, quello ottenuto contro l’Udinese”

Sulla carta non sembra la partita più complicata del mondo, ti chiedo però se la Fiorentina potrebbe essere “distratta” dall’impegno di Coppa che avrà tre giorni dopo il derby…

“Secondo me l’Empoli non troverà lunedì prossimo una Fiorentina distratta dalle coppe perché quest’anno il tecnico Vincenzo Italiano ha voluto costruire una rosa con doppioni quasi di pari livello in ogni reparto, e quindi ci sono motivazioni, sulla carta, alte per ogni calciatore viola sia in campionato, che in Conference League, anche perché la sfida di giovedì prossimo sarà onestamente contro la formazione peggiore a livello tecnico del girone dei gigliati, ovvero i serbi del Cukaricki. Semmai la Fiorentina potrebbe pagare l’arrivo in ritardo di alcuni giocatori provenienti dagli impegni con le nazionali, e penso soprattutto agli argentini Martinez Quarta, Beltran e Nico Gonzalez, che arriveranno a Firenze solo nella serata di venerdì. Avere il numero 10 viola a mezzo servizio per la stanchezza sarebbe un piccolo-grande vantaggio per gli azzurri”.

Se dovessi dare un consiglio ad Andreazzoli su come provare a prendere la squadra di Italiano, cosa diresti?

“L’Empoli deve venire a Firenze con coraggio, senza timori reverenziali, e sfruttare tutta la carica emotiva che una piazza come quella azzurra sa regalare ai propri beniamini per il derby toscano. Chiunque è venuto con faccia tosta al Franchi, penso al Lecce e al Ferencvaros, ha fatto male ai viola, che non sanno difendersi come mentalità, e quindi pagano se sottoposti a pressing e ad un gioco offensivo degli avversari. Inoltre punterei tutto sulla volontà di Baldanzi di ben figurare. Il talento del settore giovanile dell’Empoli, che ha trovato anche il gol in Under 21, per me è il giocatore giusto da innescare fra le linee e negli ultimi venti metri. Per me sarà motivatissimo viste anche le insistenti voci di mercato che la scorsa estate lo volevano nel mirino della Fiorentina”.

Onestamente, che gara pensi potrà venire fuori lunedi sera?

“La Fiorentina farà la partita perché gioca in casa, davanti al proprio pubblico, ed è reduce dall’exploit di Napoli prima della sosta, l’Empoli non puo’permettersi di fare calcoli, quindi spero in una bella partita. Gli azzurri non devono abbattersi se dovessero subire il gioco gigliato, ma puntare fortemente sulle ripartenze, ed essere letali sotto porta avversaria. Difficilmente vedo una partita in pieno controllo dei viola già dal primo tempo, e le squadre di Italiano insegnano che qualcosa concedono sempre. Ecco perché ho già parlato di Baldanzi come possibile uomo favorevole per l’Empoli ma a me piace molto anche Cancellieri che deve solo crescere a livello di personalità. Inoltre non ci dimentichiamo che un anno e mezzo fa una gara che sembrava già decisa sulla carta, ovvero il Fiorentina-Empoli del 3 aprile 2022, venne risolta da un gol di Nico Gonzalez, dopo una gara molto equilibrata, in cui forse venne espulso un po’ frettolosamente Luperto”.