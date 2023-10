Tommaso Baldanzi è stato il protagonista, ieri sera, della vittoria dell’Italia Under 21 sulla Norvegia con un gol e un assist. A inizio secondo tempo ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di infortunio che a quanto sembra non dovrebbe trattarsi di niente di grave. Per lui si parla di un lieve trauma distorsivo alla caviglia. Seguiranno accertamenti al suo ritorno a Empoli, ovviamente resta da capire se riuscirà a essere presente alla gara con la Fiorentina.

Nel dopo gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Rai tornando a parlare della scelta di essere rimasto a Empoli.

“Sono felicissimo per il goal, ma soprattutto per aver preso questi tre punti che contavano più di tutto, anche della prestazione. Io mi sento bene e sono felice, al momento è una buona stagione, certo possiamo fare meglio in campionato con l’Empoli, però sono contento. Sono state dette alcune cose non vere, sono molto contento di essere rimasto a Empoli e felice di continuare questo percorso, ci tengo tanto per i nostri tifosi. Spero di far bene anche quest’anno e spero di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati.”