Sarà il Sig. Dionisi de L’Aquila l’arbitro che dirigerà la prossima partita degli azzurri, quella in programma lunedi sera a Firenze.

Quella che verrà sarà la terza direzione stagionale in serie A per l’arbitro abruzzese, che trova per la prima volta quest’anno sia i gigliati che gli azzurri. L’ultima direzione di Dionisi con l’Empoli risale alla brutta sconfitta con il Sassuolo, a Reggio Emilia, dello scorso anno. In totale sono sei i precedenti tra il fischietto aquilano e l’Empoli, con un bilancio per gli azzurri di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Sono quattro le direzioni con la Fiorentina, e con lui i viola hanno vinto una volta, pareggiato due e perso una. La squadra più diretta da Dionisi è il Cosenza con nove arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Verona-Atalanta 0-1. Al VAR ci sarà Paterna di Teramo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

H. VERONA – NAPOLI Sabato 21/10 h.15.00

ABISSO

MONDIN – MARGANI

IV: SOZZA

VAR: AURELIANO

AVAR: VALERI

TORINO – INTER Sabato 21/10 h.18.00

MARCHETTI

LIBERTI – PERROTTI

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – LAZIO Sabato 21/10 h.20.45

DI BELLO

BOTTEGONI – MASSARA

IV: MINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MUTO

ROMA – MONZA h.12.30

AYROLDI

ROSSI L. – RICCI

IV: GIUA

VAR: DI MARTINO

AVAR: GARIGLIO

BOLOGNA – FROSINONE h. 15.00

DOVERI

D’ASCANIO – NIEDDA

IV: PAIRETTO

VAR: VALERI

AVAR: MERAVIGLIA

SALERNITANA – CAGLIARI h. 15.00

CHIFFI

TOLFO – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: MARINI

AVAR: SERRA

ATALANTA – GENOA h. 18.00

MARINELLI

GALETTO – MOKHTAR

IV: MANGANIELLO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PATERNA

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

MARIANI

COLAROSSI – LO CICERO

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

UDINESE – LECCE Lunedì 23/10 h. 18.30

TREMOLADA

BINDONI – TEGONI

IV: ORSATO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

FIORENTINA – EMPOLI Lunedì 23/10 h. 20.45

DIONISI

DEL GIOVANE – POLITI

IV: MASSIMI

VAR: PATERNA

AVAR: MANGANIELLO