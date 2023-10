EMPOLI 4 BARI







Recupero terza giornata di campionato, Centro sportivo Monteboro, Empoli.

EMPOLI: 1 Bernice, 2 Ginestretti, 3 De Vita(16’s.t. Battini), 4 Olivieri(40′ Hyka), 5 Poggi, 6 Conflitto, 7 Biondini(32′ s.t. Lorenzi), 8 Ciampelli(16’s.t. Lupoli), 9 Murolo(40′ Battaglini), 10 Isidori (4′ Covelli), 11 Landi (32’s.t. Perillo)

A disposizione: 12 Magliano, 13 Battini, 14 Battaglini, 15 Covelli, 16 Hyka, 17 Lupoli, 18 Lorenzi, 19 Pucci, 20 Perillo

All. Lo Russo Stefano

BARI: 1 Cipolla, 2 Dellino(19’s.t. Maurogiovanni), 3 Silvestri(40′ Errico), 4 Amorisco, 5 Caputo, 6 Sangio (10’s.t. Bottalico), 7 Picciotti(10’s.t. Pietraniello), 8 Santanelli, 9 De Ruvo, 10 Di Molfetta(19’s.t. Gisonda), 11 Illuzzi

A disposizione: 12 Loiacono, 13 Valoroso, 14 Napoleone, 15 Errico, 16 Maurogiovanni, 17 Pietraniello, 18 Evangelista, 19 Bottalico(19’s.t. Evangelista), 20 Gisonda

All. Anaclerio Michele

Ammoniti:

Espulsi:1′ Poggi (E)

Arbitro: Iglio Luca

Assistenti: Di Legge , De Fazio

MARCATORI: 33′ Murolo, 18’s.t. Landi, 29’s.t. Lupoli, 36’s.t. Conflitto

Empoli che vince e convince in una partita che rischiava di essere disastrosa fin dal primo minuto di gioco per l’espulsione del suo numero 5 Poggi, il quale stende l’attaccante avversario che si involava in campo aperto. Fin da subito si è visto l’atteggiamento di questa squadra che ha continuato a giocare e anzi ha imposto il proprio gioco nel primo tempo, con un Bari incapace di sfruttare la superiorità numerica. Il più pericoloso è sicuramente Landi che nella nuova coppia d’attacco con Murolo semina il panico tra la difesa avversaria, costretta spesso all’errore. Il vantaggio arriva al 33′ a seguito di una mischia su calcio d’angolo dove il pallone termina sui piedi di Murolo che davanti al portiere insacca. Nella ripresa il Bari prova a farsi vedere dalle parti di Bernice che prima chiude bene sul 9 avversario, e poi battezza fuori una conclusione che scheggia la traversa. Empoli che in questa fase aspetta l’errore del Bari per poi ripartire in contropiede e proprio così arriva il goal del raddoppio, complice un’incomprensione dei centrali avversari su lancio lungo, firmato da Landi che a tu per tu con il portiere non sbaglia. Ancora una ripartenza e ancora il solito Landi che regge bene palla, dribbla un avversario e imbuca per l’accorrente Lupoli che incrocia alla destra di Cipolla. Empoli in totale dominio della gara a questo punto, Bari che non riesce a costruire un’azione offensiva. Al 36′ arriva anche la ciliegina sulla torta di Conflitto che incorna di testa su calcio d’angolo per il 4-0 in favore dei padroni di casa. Empoli che sale dunque a quota 10 punti in classifica e temporaneamente al primo posto, aspettando che le altre squadre giochino i rispettivi recuperi.