L’ex portiere azzurro, Guglielmo Vicario, ora al Tottenham, ha subito un grave infortunio alla caviglia durante l’ultima partita giocata con il Manchester City. Si è infortunato alla mezz’ora del match, è rimasto in campo stringendo i denti ma dopo il match la diagnosi è stata impietosa: frattura della caviglia.

Guglielmo è già stato operato e dovrà restare fuori alcuni mesi. Queste le sue parole attraverso il proprio profilo Instagram:

“A volte il calcio ti dà i suoi alti e a volte ti sfida in modi che non ti aspetti. Ho giocato 60 minuti all’Etihad con un osso rotto alla caviglia, dando assolutamente tutto quello che avevo per la squadra. Purtroppo non c’è stato modo di evitarlo, avevo bisogno di un intervento chirurgico. Sono deluso di non poter aiutare la squadra per un po’ di tempo. Un grazie enorme ai medici e allo staff. L’operazione è andata bene, e da domani lavorerò duramente per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo il massimo per voi. Grazie ai tifosi degli Spurs per tutto l’affetto. Ci vediamo presto in campo”.

Un grande in bocca al lupo a Guglielmo per una pronta guarigione!