Arrivano brutte notizie per Pietro Pellegri. L’attaccante azzurro uscito dopo nove minuti nella gara di ieri con il Verona ha riportato un grave infortunio al ginocchio. L’esito degli esami è spietato: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L’attaccante dovrà essere operato e la sua stagione è già finita. Una brutta tegola per lui, visto che era reduce da tre reti nelle ultime tre partite e stava trovando fiducia e continuità, e per D’Aversa che dovrà fare a meno di un giocatore importante in attacco. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale della società.

Presumibilmente la società azzurra dovrà tornare sul mercato a gennaio in cerca di un sostituto. E’ una stagione caratterizzata da diversi infortuni, tre dei quali molto gravi come Sazonov, Haas e Pellegri.

Da capire a questo punto cosa ne sarà del suo futuro, visto che la formula con la quale era passato dal Torino all’Empoli era quella del prestito con diritto di riscatto. A Pietro, intanto, un augurio di pronta guarigione!

AGGIORNAMENTO ORE 15:51

La società azzurra ha emesso il comunicato ufficiale in merito all’infortunio di Pietro Pellegri che conferma quanto scritto sopra.

Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto in data odierna il calciatore Pietro Pellegri, uscito durante la gara di ieri contro il Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.