Il campionato di Serie A si fermerà nel prossimo weekend per le gare delle varie Nazionali impegnate tra amichevoli e gare per le qualificazioni ai prossimi Europei. Ecco chi sono i convocati azzurri ( Ismajli e Ebuhei infortunati non andranno in Nazionale):

Razvan Marin è stato convocato dalla nazionale romena per due amichevoli in vista della fase finale dell’Europeo contro l’Irlanda del Nord (venerdì 22 marzo alle ore 20.45 alla National Arrena di Bucarest) e la Colombia martedì 26 marzo alle 20.30 all’Estadio Wanda Metropolitano di Madrid).

Jacopo Fazzini è stato convocato dalla nazionale Under 21 italiana per le due sfide di qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2025 contro la Lettonia (venerdì 22 marzo alle ore 18.15 allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena) e la Turchia (martedì 26 marzo, sempre alle 18.15, allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara).

Stiven Shpendi è stato convocato dall’Albania Under 21 per le sfide di qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2025 contro la Finlandia (venerdì 22 marzo alle ore 17:00 all’Air Albania Stadium di Tirana) e la Svizzera (martedì 26 marzo, sempre alle ore 17:00 all’Air Albania Stadium di Tirana).

Saba Goglichidze è stato convocato dalla Georgia Under 21 per l’amichevole contro la Turchia (venerdì 22 marzo al Pendik Stadium di Istanbul) e la sfida contro Gibilterra (martedì 26 marzo alle ore 14.00 al Victoria Stadium di Gibilterra) valida per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo 2025.

Etrit Berisha è stato convocato dalla nazionale albanese per due amichevoli in vista della fase finale dell’Europeo contro il Cile (venerdì 22 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma) e la Svezia (lunedì 25 marzo alle ore 19.00 alla Friends Arena di Stoccolma).

Bartosz Bereszynski e Sebastian Walukiewicz sono stati convocati dalla nazionale polacca per i playoff di qualificazione all’Europeo del 2024.

La Polonia affronterà in semifinale l’Estonia (giovedì 21 marzo alle ore 20.45 al PGE Narodowy di Varsavia); martedì 26 marzo la finale (o in casa di sconfitta in semifinale una gara amichevole con l’altra perdente) contro una tra Galles o la Finlandia (in trasferta, rispettivamente a Cardiff o a Helsinki).