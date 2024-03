CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM S.S. 2023/2024

Domenica 17 marzo 2024 ore 15:00 al Centro tecnico “N.Galli” di Bologna

BOLOGNA 0 EMPOLI 1

MARCATORI: 73′ Corona

BOLOGNA: 1 Bagnolini, 3 Nezirevic(61′ Carretti), 4 Menegazzo, 8 Rosetti(81′ Tonin), 9 Ebone(61′ Mangiameli), 11 Ravaglioli(56′ Tordiglione), 15 Svoboda, 22 Diop(56′ Lai), 42 Baroncioni, 67 Byar, 73 De Luca

A disposizione: 23 Gasperini, 30 Barra, 2 Carretti, 5 Hodzic, 7 Kongslev, 24 Zonta, 28 Mercier, 53 Lai, 65 Tordiglione, 69 Tonin, 91 Mangiameli

ALL. PAOLO MAGNANI

EMPOLI: 1 Seghetti, 6 Bacci(85′ Cesari), 24 Bacciardi(45′ Corona), 25 Matteazzi, 28 Indragoli, 29 Tosto(72′ Majdandzic), 44 Bonassi, 80 Vallarelli, 87 Bucancil Nabian(58′ Sodero), 96 El Biache(72′ Falcusan), 98 Dragoner

A disposizione:13 Vertua, 2 Gaj, 3 Majdandzic, 7 Cesari, 8 Stoyanov, 9 Corona, 10 Sodero, 15 Falcusan, 16 Stassin, 17 Ansah, 18 Popov

ALL. LUCA FIASCONI

Arbitro: Filippo Giaccaglia

Assistenti: Catani , Tagliaferri

Ammoniti: 34′ Matteazzi (E), 47′ Nezirevic (B), 63′ Rosetti (B), 93′ De Luca (B), 94′ Sodero(E)

Espulsi:

.Dopo un primo tempo poco emozionante e con poche idee di gioco da entrambe le parti la partita si è decisamente ravvivata nella ripresa, fatto dovuto anche alle squadre che si sono allungate alla ricerca del gol vittoria. Empoli che dal canto suo può dirsi felice per la vittoria e per i 3 punti ma che forse fa qualche passo indietro dal punto di vista del gioco di squadra rispetto alle ultime prestazioni offerte. Fondamentale il rientro in campo di Corona, anche se dalla panchina, e buon apporto al match in generale da parte dei subentrati. Un po’ sottotono oggi Nabian e Bacciardi rispetto alle ultime gare. Zona playoff che rimane dunque a 5 punti di distanza vista la vittoria del Milan in casa contro la Lazio. Empoli che sabato prossimo affronterà il Torino in casa per tentare di allungare ulteriormente la striscia di risultati positivi.

LIVE PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita!

3′: Conclusione alta sopra la traversa dell’attaccante del Bologna a seguito di un calcio d’angolo

4′: Empoli che prova ad impostare da dietro coinvolgendo tutti i suoi effettivi

5′: Secondo calcio d’angolo della partita sempre per il Bologna

5′: Tentativo pericoloso di testa di Ravaglioli su cross di Baroncioni

6′: Calcio di punizione concesso all’Empoli per fallo al limite dell’area su Matteazzi

7′: Vallarelli prova a far girare il pallone sul lato del portiere ma non trova la porta

8′:Spiovente di Bonassi per Bacciardi che di testa non ci arriva

9′: Tentativo centrale di Bacciardi bloccato facilmente dal portiere

10′: Bell’azione sulla destra per l’Empoli chiusa in angolo

14′: Bologna che elude facilmente il tentativo di pressing alto dell’Empoli

16′: Provano a dialogare sulla sinistra El Biache e Matteazzi ma quest’ultimo si trascina la palla fuori

19′: Partita molto intensa fin qui ma con poche occasioni

23′:Gioco fermo per l’infortunio di Diop

24”:Calcio d’angolo concesso al Bologna dove Svoboda pizzica di testa ma Seghetti blocca saldamente il pallone

26′:Tentativo di cross di Bacciardi dalla destra , bloccato in uscita alta dal portiere

29′: Per due volte recupera palla l’Empoli e sempre Nabian sbaglia la scelta nel passaggio

32′: Traversone dalla destra che attraversa tutta l’area e viene poi chiuso in calcio d’angolo

34′: Serprentina pericolosissima di Byar che ne salta 3 e viene steso al limite dell’area da Matteazzi, ammonito dall’arbitro

35′: Su punizione parte Baroncioni col sinistro e centra in pieno la barriera

37′: Cross pericoloso dalla sinistra su cui è costretto ad uscire Seghetti per allontanare il pallone con un pugno

39′:Errore di misura nel passaggio di El Biache che fa ripartire il Bologna, costretto al fallo Tosto su Ravaglioli

41′: Destro pericoloso di Byar che con l’interno sfiora il palo alla sinistra di Seghetti

43′:Ci prova anche Baroncioni da fuori con il destro, blocca in due tempi Seghetti

44′:Ancora Baroncioni che con un cross rasoterra trova Ravaglioli che in allungo non trova la porta

45′: Concessi 3 minuti di recupero

46′:Tentativo di rovesciata da parte di Menegazzo col pallone che finisce fuori

47′: Ammonito Nezirevic per una trattenuta su Nabian

48′: Termina 0-0 il primo tempo di una partita non particolarmente divertente e con poche occasioni da ambo le parti

SECONDO TEMPO

45′: Si riparte al Centro sportivo Nicolò Galli di Bologna. Fuori Bacciardi dentro Corona per l’Empoli.

46′: Corona chiude di testa un’azione pericolosa del Bologna

49′:Prova a ripartire per la prima volta in questo secondo tempo l’Empoli con la cavalcata di El Biache, chiuso in angolo

51′:Dopo la sponda di petto di Nabian ha provato Corona a ridare palla al compagno con un tocco sotto ma sbaglia la misura

53′: Empoli in difficoltà nel costruire un’azione pericolosa nella metà campo avversaria

54′: PALO clamoroso colpito da Bacci sulla respinta della difesa dopo un cross di Bonassi

55′: Ci prova anche Corona di testa , palla che finisce alta sopra la traversa

56′: Empoli in fiducia , stavolta Nabian prova la conclusione da fuori senza trovare la porta. Fuori Ravaglioli dentro Tordiglione, fuori Diop dentro Lai nel Bologna

58′:Atterrato Bacci che era partito alle spalle della difesa sul tocco di prima di Corona. Nell’Empoli esce Nabian entra Sodero

59′: Miracolo di Bagnolini che si tuffa e smanaccia in angolo dopo un tocco di Corona su punizione

60′: Grande chiusura di Indragoli che da ultimo uomo chiude in angolo la ripartenza del Bologna dopo l’angolo

61′: Fuori Nezirevic ed Ebone dentro Mangiameli e Carretti

62′: Tentativo di testa di Tordiglione con Seghetti che blocca facilmente

63′:Ammonito Rosetti , in ritardo su Corona

65′: Ritmo della partita che si è abbassato dopo un buon quarto d’ora dell’Empoli

71′:Corona prova la girata di testa, Bagnolini blocca

73′: Esce Tosto dentro Majdandzic , esce El Biache per Falcusan nell’Empoli

74′: GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI. Su punizione dalla sinistra batte Sodero e di testa arriva Corona ad anticipare tutto per il vantaggio azzurro. 14esimo gol in campionato

76′: Due volte ci prova Vallarelli da dentro l’area a pennellare per un compagno ma entrambe le volte chiuso

77′: Lampo di Tordiglione che al volo su sponda di Lai prova a trovare la rete

78′: Imbucata pericolosa del solito Byar per Mangiameli che sbaglia lo stop e si fa rimontare

79′: Buona uscita alta di Seghetti su cross dalla sinistra , respinge il pallone fuori dall’area

81′:Bravissimo Seghetti con le gambe a chiudere sulla conclusione ravvicinata di Byar lasciato solo dalla difesa. Esce Rosetti ed entra Tonin nel Bologna

84′:Ora l’Empoli prova a congelare la partita attirando il pressing alto del Bologna. Entra Cesari ed esce Bacci nell’Empoli

86′:Miracolo di Bagnolini su Corona che con la punta da distanza ravvicinata non trova il raddoppio azzurro

88′:Destro centrale provato da Tonin dal limite dell’area

90′:4 minuti di recupero concessi dall’arbitro

91′: Prova la conclusione da fuori Corona , tiro alto sopra la traversa

92′: Offensiva sulla fascia destra per i Felsinei , cross sporcato e bloccato facilmente da Seghetti

93′:Ammonito De Luca per trattenuta su Corona

94′: Strappo di Vallarelli che in velocità ne salta due e arriva in area di rigore, tiro che finisce addosso al portiere e poi in angolo.

94′: Ammonito Sodero per un brutto fallo sul difensore Felsineo

95′. VINCIAMO NOIIIIIII!!!!! Anche se con un po’ di sofferenza l’Empoli riesce ad espugnare il Nicolò Galli di Bologna e portare tre punti fondamentali a casa, utili per sperare ancora di raggiungere la zona playoff non così distante.