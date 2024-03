Gli azzurri riprenderanno la preparazione martedi prossimo. Ci saranno quindi tre giornate di totale riposo per coloro che non devono rispondere alla chiamata della nazionale, tornando direttamente al Castellani. La prossima settimana, come noto, il campionato osserverà un turno di stop, sarà quindi l’occasione per riordinare un po’ le idee dopo le terza sconfitta consecutiva. L’occasione, magari, anche per recuperare chi ancora non è al meglio; pensiamo a Grassi, ma anche a Caputo, Marin e Cancellieri. Quest’ultimo assente a sorpresa senza aver avuto (ormai è un modus operandi) nessuna informazione a riguardo. Una sconfitta, quella maturata ieri sera con il Bologna, che si può leggere e vivere con più angolazioni. Da una parte crediamo non possano esserci dubbi su chi, in campo, ha fatto di più. I numeri non sempre devono essere uno specchio fedele del risultato, ma quelli di ieri sera non mentono su un Bologna con una marcia in più rispetto agli azzurri. C’è però da dire che il “giochino” stava riuscendo, e seppur a denti strettissimi, abbiamo cullato il sogno di prendere un miracoloso punto fino alla fine. Sono serviti i minuti di recupero ai felsinei per sfondare, minuti di recupero che il Bologna ha potuto gestire con l’uomo in più vista l’uscita di Ebuehi a cambi esauriti per noi. Se l’Empoli è questo, ed accettiamo che solo questa possa essere la vera attitudine di una squadra nata male in estate, alla quale poi si è aggiunta altra confusione, c’è da sostenere senza grandi entusiasmi. Prendendo quello che riesce a venire con soddisfazione. Se invece, anche per andare contro un tipo di gioco che lo scorso anno ha fatto gridare i più allo scandalo (nonostante i 43 punti finali), con un atteggiamento che sembrava inizialmente cambiato con l’arrivo di Nicola, allora può anche essere lecito porsi degli interrogativi. Con anche un crescente ritorno di preoccupazione. L’Empoli però sembra essere davvero questo. E tocca ripetersi. Una squadra che dimostra tanta solidità dietro, ma una squadra che nella costruzione e nella finalizzazione fa una fatica incredibile.

Due fasi di gioco diametralmente opposte, dove sembra quasi di vedere due squadre diverse, due tronconi assestanti. Il problema è che la fase di possesso rischia di toccare il drammatico, con troppi pochi passaggi e troppe poche soluzioni. E se inizialmente – parliamo della gestione di Nicola – si era trovata un’idea che permettesse alla squadra di poter salire e gestire meglio le seconde palle (senza fare monumenti a Cerri, che è il giocatore che è, e non faceva panchina a Como solo per caso), adesso viene palesemente a mancare anche quello. Oltretutto, chi gioca, non riesce a dare niente di più e non vede la porta se non dagli undici metri. Sulla gara di ieri c’è poi da evidenziare una gestione dalla panchina che lascia davvero perplessi, e le parole nel dopo gara dell’allenatore, aumentano ancora di più il sentore. Nel momento di difficoltà, nel momento in cui palesemente sei a difendere un punto che sarebbe oro, si vanno ad inserire due attaccanti contemporanei. Uno di questi non ancora in forma. Ci stava l’uscita di Niang, non quella di Cambiaghi, e con il senno di poi un giocatore come Bastoni avrebbe potuto equilibrare meglio. La squadra lì si è allungata ulteriormente, con una produzione offensiva che è diventata ancor più sterile (insufficienti sia Caputo che Cerri). Poi, per l’amor del cielo, di perdere con questo Bologna ci sta, e nella cosiddetta tabella di marcia, i punti obbligatori, da fare sono altrove. Però dispiace, soprattutto perchè l’atteggiamento troppo difensivista che stiamo vedendo, nella nostra situazione di classifica, rischia seriamente di essere un boomerang. Urge ritrovare quello spirito più battagliero che si era mostrato all’alba dell’avvento del tecnico piemontese. Sicuramente in quella prima fase la buona sorte ci ha guardato come adesso non sta facendo, ma certe situazioni, a volte, le si debbono anche provare a ricercare. Si torna alla duplicità di sensazioni, dove da una parte c’è dell’amaro in bocca per come è arrivata questa sconfitta, dall’altra c’è da fare i complimenti ad una squadra migliore che alla fine ha vinto meritatamente ed alla quale auguriamo di ottenere il proprio miracolo. L’Empoli, per il suo, dovrà sudare molto.

Azzurri in campo con un 4-3-2-1, Nicola si affida ancora a Niang dal primo minuto in avanti, con Cambiaghi e Zurkowski dietro di lui. A centrocampo torna Marin, mentre dietro Bereszynski sostituisce l’infortunato Ismajli. La prima vera occasione della gara è per i felsinei. Al 10′ su calcio d’angolo Ferguson svetta di testa, indirizzando la palla sul secondo palo, ma è provvidenziale l’intervento di Niang, che respinge il tiro sulla linea di porta. A fare maggiormente la partita è il Bologna, mentre l’Empoli pensa più a chiudere tutti gli spazi, ma che comincia ad alzare la voce al 18′, ancora su corner, ma è strepitoso Caprile prima sul colpo di testa di Beukema e poi sul tiro potente di Urbanski. Un minuto dopo spinge ancora la squadra di Thiago Motta. Su un traversone la palla arriva a Odgaard, che calcia in maniera scordinata ma precisa, ancora grande intervento di Caprile, poi sulla conclusione di Urbanski bravo Walukiewicz a immolarsi e salvare. L’Empoli si rende pericoloso per la prima volta al 25′. Cambiaghi lavora una palla sula corsia mancina e apparecchia per Zurkowski, che dal limite calcia forte col mancino sfiorando l’incrocio dei pali. Al 37′ ancora una parata di Caprile a tenere a galla l’Empoli, respingendo un tiro potente di Ndoye dal vertice dell’area. In chiusura di primo tempo gli azzurri si mangiano un’occasione colossale con Niang, che lanciato in campo aperto da Cambiaghi, a tu per tu con Skorupski temporeggia troppo col pallone permettendo il recupero a Beukema. Nella ripresa Nicola lascia negli spogliatoi Pezzela, già ammonito e nel mirino dei dribbling di Ndoye, al suo posto Cacace. E’ un Empoli più intraprendente nel secondo tempo. Al 51′ spunto interessante di Cambiaghi che dalla sinistra mette un cross basso ina rea sul quale si avventa Niang, ma il suo pallonetto termina alto sopra la traversa. Pochi minuti dopo è ancora Niang ad avere una grande occasione su un cross di Zurkowski, ma da distanza ravvicinata sbaglia i tempi dello stacco e manda alto sopra la traversa. Al 59′ si fa vedere il Bologna per la prima volta: cross tagliato di Saelemaekers e colpo di testa di Odgaard che sfiora la traversa. Tra cambi e tanti falli, il gioco si spezzetta e si arriva nei minuti finali, dove all’80’ il Bologna ha un’occasione colossale con Saelemaekers, ma è miracoloso l’intervento in uscita di Caprile, che con la gamba riesce a deviare il tiro dell’ex Milan. Il Bologna spinge, e pochi minuti dopo si mangia ancora le mani per un’altra grandissima chance, con Orsolini che a porta vuota da pochi metri spara il pallone alle stelle. Nell’occasione si registra anche un nuovo infortunio per Ebuhei, che lascia i suoi in inferiorità numerica all’88’. Quando la partita sembrava finita, con in tasca un punto d’oro, al 93′ a dare la zampata da tre punti è Fabbian, che dopo una respinta corta di Caprile, piazza di piatto il pallone nell’angolino.

Adesso ci sarà da sperare nelle altre per non tornare nel terzetto delle virtuali retrocesse.