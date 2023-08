Sono stati diramati i numeri ufficiali di maglia per i giocatori in rosa a questo momento. Chiaro che di qui alla fine del mercato ci saranno ancora delle entrate e delle uscite, con quindi delle novità e dei possibili subentri sui numeri già ad oggi in uso. Caprile sceglie un numero non abitualmente da portiere, Caputo si prende la numero 9, la 10 va sulle spalle di Henderson. Come si vede, da questo elenco manca il nome di Tonelli che, come anticipato, non farà parte della squadra. Questo l’elenco ufficiale:

1 Samuele Perisan

3 Giuseppe Pezzella

4 Sebastian Walukiewicz

5 Alberto Grassi

7 Stiven Shpendi

9 Francesco Caputo

10 Liam Henderson

11 Emmanuel Gyasi

13 Liberato Cacace

14 Gabriele Guarino

17 Emmanuel Ekong

18 Razvan Marin

21 Jacopo Fazzini

22 Filippo Ranocchia

24 Tyronne Ebuehi

25 Elia Caprile

27 Daniel Maldini

30 Petar Stojanovic

31 Luca Marianucci

32 Nicolas Haas

33 Sebastiano Luperto

34 Ardian Ismajli

35 Tommaso Baldanzi

37 Iwo Kaczmarski

40 Lovro Stubljar

44 Lorenzo Ignacchiti

91 Roberto Piccoli

92 Giovanni Crociata