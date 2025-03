I PIÙ I MENO – La necessità di far punti – Il Como gioca bene ed ha messo tutti in crisi anche perdendo – Il recupero di diversi elementi – Le ns difficoltà in fase realizzativa

L’Empoli va a far visita al Como dopo la sosta per le nazionali. Gara tutt’altro che semplice contro una squadra che viaggia verso la salvezza tranquilla ma con ancora dei punti da fare. In casa azzurra si registrano i rientri di diversi elementi che potranno dare maggiori soluzioni nel corso dei novanta minuti, al Como mancherà il gioello Nico Paz

L’impegno contro il Como rimane di estrema difficoltà, anche perchè adesso un po’ di pressione sulla squadra di D’Aversa inizia ad esserci. Il destino resta ampiamente nelle nostre mani, urge però far punti e la classifica rischia – in caso contrario – di diventare sempre più pericolosa. Il cammino in esterna resta soddisfacente, sarebbe importante fare questo anomalo fattore un plus.