I PIU

– Il Como è una squadra che concede

– La spinta del Castellani I MENO

– Il Como ha molto estro

– L’attacco fatica a essere incisivo

Nelle ultime uscite l’Empoli ha raccolto un punto, ma ha affrontato avversari temibili, soprattutto in casa. Certamente il Como è una squadra da prendere con le molle, visti gli investimenti fatti in estate. I lariani sono bravi a creare trame di gioco con i loro giocatori più estrosi, che possono con una singola giocata creare i giusti presupposti offensivi. L’attacco azzurro, invece, non sta vivendo un momento particolarmente felice, tra infortuni e mancanza di cinismo sottoporta.

Tra gli aspetti positivi il primo riguarda la possibilità di giocare questo scontro diretto tra le mura amiche. La spinta del Castellani deve essere decisiva per portare la squadra a realizzare i primi gol in casa. Inoltre il Como è una squadra che spesso si sbilancia e lascia spazi agli attacchi avversari: ha sempre subito almeno un gol in tutte le partite disputate fino a questo momento.