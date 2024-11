Si è giocata la 10a giornata di Serie A nel turno infrasettimanale che si è aperta martedì con le vittorie del Bologna a Cagliari e del Lecce nello scontro salvezza con il Verona che fa risalire in classifica i salentini. La squadra di Zanetti ha chiuso la gara in 9 uomini per due espulsioni. Nel big match di San Siro grande vittoria del Napoli che batte il Milan grazie alle reti di Lukaku e Kvara. Napoli che resta da solo in testa alla classifica. Nelle gare del mercoledì l’Inter vince con un netto 3-0 a Empoli con la doppietta dell’ex Frattesi e la rete di Lautaro. Empoli che è rimasto in dieci uomini nel primo tempo al 30′ per l’espulsione di Goglichidze. Incredibile partita a Venezia con l’Udinese che si porta in vantaggio 2-0, poi rimane in 10 e subisce la rimonta del Venezia che vince 3-2. Vince ancora l’Atalanta che batte il Monza soffrendo più del dovuto mentre termina in parità la gara tra la Juve e il Parma. La Fiorentina sbanca anche Genova grazie anche alle prodezze del suo portiere De Gea, autore di due parate strepitose mentre vincono entrambe le romane; la Lazio rifila cinque reti al Como e si conferma una delle squadre più in forma del campionato, la Roma vince di misura sul Torino con una rete di Dybala e salva la panchina di Juric.

Domani di nuovo in campo con gli anticipi dell’11a giornata.

Questi i risultati e la classifica:

CAGLIARI-BOLOGNA 0-2

LECCE-VERONA 1-0

MILAN-NAPOLI 0-2

EMPOLI-INTER 0-3

VENEZIA-UDINESE 3-2

ATALANTA-MONZA 2-0

JUVENTUS-PARMA 2-2

GENOA-FIORENTINA 0-1

COMO-LAZIO 1-5

ROMA-TORINO 1-0