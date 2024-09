I PIÙ

– La lucidità mostrata nelle prime partite

– L’Empoli arriva a questa sfida nel miglior momento I MENO

– Le difficoltà di affrontare una Juventus rinnovata e rafforzata

– Le potenzialità dell’attacco juventino

L’Empoli arriva a questa sfida nel migliore dei modi, dopo aver ottenuto una vittoria e due pareggi. La squadra ha mostrato carattere e voglia, ma anche lucidità nei momenti più duri. Ciò fa ben sperare anche contro una grande del nostro campionato. I ragazzi di D’Aversa hanno il morale alto, come è giusto che sia dopo una inaspettata imbattibilità nelle prime tre partite del campionato.

L’avversario è il classico osso duro, non solo per blasone ma per valori campo. Ultimamente l’Empoli ha sempre messo in difficoltà la Juve, ma quest’anno affronterà una squadra completamente rinnovata e rinforzata in tutti i reparti. Thiago Motta ha portato una ventata di freschezza e può disporre di un attacco potenzialmente straripante: occorrerà la quasi perfezione in fase difensiva.