I PIÙ

– Le maggiori motivazioni dell’Empoli rispetto alla Roma

– Giocare in casa essendo padroni del proprio destino I MENO

– La qualità tecnica della Roma

– La pressione è tutta sugli azzurri

Ultima tremenda giornata di passione. L’Empoli si presenta a questa sfida decisiva con la possibilità di mantenere la categoria senza se e senza ma. Le maggiori motivazioni degli azzurri rispetto ai giallorossi, che hanno già conquistato aritmeticamente il sesto posto (e non possono andare oltre) sono la prima speranza a cui aggrapparsi. Giocare in casa essendo padroni del proprio destino è sicuramente un vantaggio di non poco conto.

La Roma, al netto delle assenze e del posizionamento sicuro, è una squadra forte in ogni reparto, superiore all’Empoli. Anche se mancheranno due pedine importanti come Lukaku e Paredes, i giallorossi rimangono molto temibili. Inoltre la pressione sarà tutta addossata ai ragazzi di Nicola, che dovranno mantenere i nervi saldi in ogni momento della partita.