Sarà il Sig. Massa di Imperia l’arbitro che dirigerà la prossima gara degli azzurri, quella in programma domenica sera al Castellani contro la Roma.

Sono quindici le gare dirette in stagione, in serie A, dall’arbitro ligure che ha già trovato l’Empoli in occasione del successo interno con il Torino. In totale sono sedici i precedenti tra Massa e gli azzurri, il bilancio dell’Empoli è di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Pensate che si deve andare ad un Empoli-Grosseto del 2010 per trovare il primo incrocio. La Roma è stata diretta da Massa ventotto volte, e con la prossima quella giallorossa sarà la squadra più trovata dall’imperiese (oggi pari Torino); il bilancio qui è di 10 vittorie, 12 pari e 6 sconfitte. L’ultima gara diretta è stata Lecce-Udinese 0-2. Al VAR ci sarà Aureliano di Bologna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

CAGLIARI – FIORENTINA Giovedì 23/05 h.20.45

PRONTERA

PRETI – MINIUTTI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

GENOA – BOLOGNA Venerdì 24/05 h.20.45

SANTORO

CIPRIANI – CEOLIN

IV: BONACINA

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

JUVENTUS – MONZA Sabato 25/05 h.18.00

FERRIERI CAPUTI

CECCONI – BERCIGLI

IV: BARONI

VAR: PATERNA

AVAR: MIELE

MILAN – SALERNITANA Sabato 25/05 h.20.45

DI MARCO

LIBERTI – VALERIANI

IV: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

ATALANTA – TORINO h. 18.00

SOZZA

ROSSI M. – GALETTO

IV: PERENZONI

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI – LECCE h. 18.00

DIONISI

PERROTTI – CAVALLINA

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

EMPOLI – ROMA h. 20.45

MASSA

TEGONI – ROSSI L.

IV: RAPUANO

VAR: AURELIANO

AVAR: ABISSO

FROSINONE – UDINESE h. 20.45

DOVERI

ALASSIO – COLAROSSI

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

H. VERONA – INTER h. 20.45

ZUFFERLI

BOTTEGONI – LOMBARDO

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

LAZIO – SASSUOLO h. 20.45

TREMOLADA

DEL GIOVANE – MORO

IV: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: SERRA